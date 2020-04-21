Salgın süresince hareket etmeyen araçlar için öneriler

Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre otomobillerin ömürlerinin yüzde 80’ine yakın bir bölümü otoparklarda yatarak geçiyor. Bu araştırmayı ilk defa duyduğunuzda bana hak vermeyebilirsiniz ama her gün kullandığınız ve maksimum 1 saat gidiş, 1 saatte dönüş olarak geçen otomobilinizi kullanma yolunu düşündüğünüzde bana hak vereceksiniz.

Türkiye’de motorlu taşıtların büyük yoğunluğu büyükşehirlerde bulunuyor. Özellikle son günlerdeki Covid-19 salgınıyla birlikte hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı bu şehirlerde otomobiller daha çok evlerin kapısında aynı yerde kalmaya mahkum durumdalar. Peki bir süre yatan bir otomobili kullanmadan önce neler yapmak lazım?

AKÜ BU DURUMLARDAN ETKİLENEN İLK PARÇA!

Her ne kadar otomobiller çalışmasa da aküler aracın sabit elektrik giderlerini karşılamak için aktif hayatlarına devam eder. Elektronik motor kilidi, araç üzerindeki on-board bilgisayar ve kapıları açmak için hazırda bekletilen enerji otomobile her zaman lazımdır. Bir de buna ek olarak kontağı ilk çevirdiğinizde ateşlemenin sağlanması.

Aracınızı her hafta en az 15-20 dakika boyunca bulunduğu yerde çalıştırarak hem akünüzü şarj hem de motorun yağlanmasını sağlayabilirsiniz.

AKÜ BAĞLANTISINI KAPATMAYIN

Özellikle yeni nesil araçlar, uzun süre hareketsiz kalacaksa akü bağlantısını kesmeyin. Akü bağlantısının kesilmesi akünüzü korumanızı sağlasa bile aracınızdaki elektronik aksamın zarar görmesine yol açabilir. Bunun yerine aracınızı çalıştırmanız daha hayati bir önem taşıyor.

LASTİK BASINÇLARINDA AZALMALAR OLABİLİR!

Uzun bir süre aynı yerde kalan otomobillerin lastik basınçlarında kayıplar olabilir. Bu kayıplar ciddi boyutta ise gözle görülür seviyededir. Bu yüzden uzun bir süre yatan bir otomobili kullanacaksanız lastiklerinizi kesinlikle kontrol edin. Eğer lastiklerde gözle görülür bir hava basınç kaybı varsa bu sorunu gidermeden hareket etmeyin.

Aracınızı kapının önünde çalıştırdığınız zaman azda olsa ileri veya geriye doğru hareket ettirin. Bu sayede lastiklerin balans ve hava basıncının yoğunlaştığı bölümü de değiştirmiş olursunuz.

DÜZ VE KAPALI YERLERİ PARK ETMEK İÇİN TERCİH EDİN

Ülkemizde ne yazık ki otomobillerimizi park etmek için kapalı ve özel yerler bulmamız çoğu zaman zor ve pahalı olabiliyor. İmkanınız varsa eğer kesinlikle otomobilinizi kapalı bir garajda bu süreç içerisinde muhafaza edin. Bunun aracınızın hem boyasına hem de darbesiz bir şekilde korunmasına katkısı olacaktır.

Bu duruma ek olarak engebeli ya da eğimli bir yere park etmek yerine imkanınız varsa eğer kesinlikle düz bir zemine park etmeyi tercih edin.