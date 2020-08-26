Şarj istasyonlarında yeşil enerji kullanıyor!

Enerjisa Enerji'nin, 2018 yılında çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj, Türkiye'de Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası ‘na (IREC) sahip olan ilk operatör oldu. Sürdürülebilir, çevreye duyarlı, elektrikli bir gelecek kurma misyonuna sahip olan ve Türkiye'nin en yaygın ve en büyük elektrikli araç şarj operatörü, Eşarj böylece bir ilki daha gerçekleştirdi. 350' ye yakın istasyonunda yıllık yeşil enerji kullanım oranları sayesinde karbon salınımının azalmasında ve bunun karşılığında tamamen güneş ve rüzgar santrallerinden üretilen enerjiyi kullanarak doğal kaynakların korunmasında önemli bir rol oynayacak.

Bu çerçevede, sertifikada onaylanan 7 senelik süre boyunca şarj istasyonlarında kullanılan yıllık elektrik tüketimi karşılığı yaklaşık 30 bin ağaç karşılığı karbon azalımı sağlanacağı belirlendi. Ayrıca, 2030 yılına kadar 2,5 milyon elektrikli araç olması durumunda bu karbon azalımının yaklaşık 200 milyon ağaca eşdeğer şekilde elde edileceği öngörülüyor.