Satışlar azalsa da ayakta kalacağız!

Markaların gerek satış gerekse diğer hedefleri gözden geçirmesi gerektiğini de söyleyen Şahsuvaroğlu, “Dünyada ve Türkiye'de bazı otomotiv markaları üretimlerini 2-3 hafta süre ile durdurma kararı aldı. Bu elbette ana sanayiye tedarik yapan diğer üreticileri de etkiledi. Çin'de yaşanan satış kaybının en az 3 milyon adet olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Çin hem markaların üretim bantlarına parça üreten hem de dünyaya yedek parça tedariği yapan bir ülke olarak genel üretime de önemli sıkıntılar yaratmış oldu.” dedi.

TEŞVİK BEKLENTİMİZ YOK

2019 yılının son çeyreğinde kamu bankaları tarafından başlatılan ve özel bankaların da katıldığı yüzde 0,49 faiz oranlı taşıt kredileri desteğinin tüm sektöre bir ivme kazandırdığını ve desteğin sürdüğünü dile getiren OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu “Bu destek devam ediyor. Satışlara doğrudan katkı sağlayan bu uygulama bir nevi teşvik olarak da adlandırılabilir. Sektörümüzü temsilen yaptığımız görüşmelerde bu desteğin devam etmesini istemiş ve kendilerinden de bu konuda onay almıştık. Şu aşamada vergisel bir teşvik beklentimiz yok” şeklinde konuştu.

BAYİLER AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYOR!

2018 yılı ağustos ayında yaşanılan kur atağından sonra özellikle 2019 yılının son çeyreğinde normale dönmeye başlayan pazar şimdi de Corona virüsü salgını sebebiyle sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Şahsuvaroğlu bu konuyla alakalı, “2019 Temmuz ayından sonra Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimleri kararları ve taşıt kredileri faizlerinde yaşanan düşüşler ekonomi çarklarını yeniden hızlandırmış ve işlemeye başlatmıştır. Ancak 2018 Ağustos ayından bu yana yaşanan sürece baktığımızda Otomotiv Yetkili Satıcıları önemli ölçüde sermaye kayıpları yaşadılar. Meslektaşlarımın Bankacılık sistemi üzerinde özellikle ticari kredilerinde yaşadıkları sorunlar, kredi limitlerinin dondurulması veya iptal edilmesi, teminatlarda yaşanan sorunlar ciddi manada iş yapma imkanlarımızı sınırlandırmıştı. Bayilerimiz şu aşamada hala tüm birikimlerini işlerine yatırarak ayakta kalmaya gayret ediyorlar.” dedi.

PAZAR TAHMİNİ YAPMAK ÇOK ZOR

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2020 yılının başında sektörün yıllık satış beklentisinin 600-650 bin adetler seviyelerinde olduğunu da sözlerine ekleyerek “Bir ay öncesine kadar 700 bin adedi dahi görme ihtimali olduğunu paylaşıyorduk. Bir tahmin yapmak pek mümkün değil. Tüm meslektaşlarıma elbirliği ile bu zor süreci de atlatacağımıza inandığımı belirtmek istiyorum. İşlerimize, personelimize ve müşterilerimize sahip çıkalım” dedi.