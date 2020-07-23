Satışlar yüzde 34 azaldı ama yüzler gülüyor

Yılın ilk çeyreğinden itibaren corona virüsü pandemisi yüzünden satışlar tüm dünya genelinde yavaşlamış hatta durma noktasına gelmişti. Daimler Grubu da bu durumdan nasibine düşeni aldı. Toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 541 bin 800 adet olarak açıkladı. Bunun sonucunda da gelirler yüzde 29 azalarak 30.2 milyar euro seviyesinde oldu.

Grubun net kaybı ise 1.906 milyon euro seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise bu rakam 1.242 milyon euro idi. Endüstriyel anlamda gerçekleşen nakit akışı ise pozitif olarak açıklandı ve net likidite de yılın ilk çeyreğine göre pozitifliğini korudu.

Daimler CEO’su Ola Kallenius, “Covid-19 salgını sebebiyle zorlu bir çeyreğe katlanmak zorunda kaldık! Ancak net endüstriyel likiditemiz, uygulamaya deva etmemiz gereken maliyet azaltma stratejilerimiz ve nakit yönetimi bize tüm durumu açıklıyor. Şu anda satışların toparlanmasına yönelik hareketlilikler görüyoruz. Özellikle üst seviye araçlarımızda ve elektrikli modellerimizde yüksek talep görüyoruz. İlerleyen zamanlarda şirketin maliyet tabanını iyileştirmeye devam edeceğiz. Elektrifikasyon ve dijitalleşme olan stratejik hedeflerimize de bağlıyız.” dedi.

Mercedes-Benz binek ve ticari araçların toplam satış adetleri bu süre içerisinde yüzde 30 gerileyerek 480 bin 800 oldu. Dayanak noktası faaliyetlerini yansıtan FAVÖK harici satış getirisi ise -284 milyon euro(2019 yılında 1.148 milyon euro olarak gerçekleşmişti) ve düzeltilmiş satış getirisi eksi yüzde 1.5 oldu.