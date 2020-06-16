Seat’ın elektrikli scooter’ı kaç para?

Seat'ın Segway imzalı yüzde 100 elektrikli scooterı kullanıcılarına kolay kullanım, uzun menzil ve kısa sürede şarj imkanı tanıyor. Seat EXS KickScooter tam şarjda dış etkenlere bağlı olarak 25 kilometrelik bir menzil sunuyor, maksimum şarj süresi ise üç buçuk saat.

Spor, Normal ve Eko olmak üzere 3 farklı kullanım modu bulunan ‘EXS KickScooter’ dış etkenlere bağlı olarak 25 km maksimum hıza ulaşabiliyor. Katlanarak elde taşınma imkanı sunan EXS KickScooter'ın ağırlığı ise 12,5 kilogram. Seat EXS KickScooter, 5 bin 500 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla Seat'ın Türkiye genelindeki tüm yetkili satıcılarında satışa sunuldu.