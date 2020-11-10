Seat’ın kompakt SUV’u yenilendi

2016 yılındaki lansmanından bu yana Seat'ın en başarılı modellerinden biri haline gelen Ateca yenilendi. Türkiye'de FR ve XPERIENCE olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Yeni Ateca 1.5 EcoTSI DSG 150 beygir motor seçeneği ile Seat Yetkili Satıcılarında.

Yeni Ateca, boyutları sayesinde geniş, güçlü genel görüntüsünü korumuş. Yeni tasarım, bir önceki nesilde sahip olduğu genişliği (1.841 mm) ve yüksekliği (1.615 mm) korurken, ön ve arka tamponları 18 mm büyüyerek 4.381 mm’lik bir uzunluğa ulaşmış.

Ön kısımda yenilenen tampon ve tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan mercekli Full LED ön farlar yeni SEAT tasarım dilini yansıtıyor. Aracın arkasında ise yeniden tasarlanan arka tampon ve led stoplar dikkat çekiyor.

Otomobilin ne yeni donanım seviyesi olan XPERIENCE ise, araca daha fazla sağlamlık ve offroad karakteri katıyor. Siyah ön ve arka tampon eklerinin, çamurluk kaplamalarının, yan çıtaların ve metalik görünümlü ön ve arka süslemelerin eklenmesiyle otomobil daha dikkat çekici bir hal alıyor. 18” ve 19″ arasında 9 farklı opsiyonel alüminyum alaşımlı jant seçenekleri ve yeni Kamuflaj Yeşili rengi de dahil 10 farklı dış renkten oluşan geniş renk yelpazesi ile yeni Seat Ateca, yeni bir tarz sunuyor.

Ateca da ayrıca opsiyonel olarak alınabilen görünmez kaplama ‘Climacoat' teknolojisine sahip tüm hava şartlarına dayanıklı bir ısıtmalı ön cam da bulunuyor. Bu teknoloji, ön camda buzlanmanın sadece 2-3 dakika içinde çözülmesini sağlıyor.

Tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan kullanıcı tarafından tanımlanabilir yüksek çözünürlüklü 10,25” gösterge panelini ve bilgi-eğlence sistemini bir araya getiren Dijital Gösterge Paneli yer alıyor. Standart medya sistemi, kablosuz bağlantı özellikleri barındıran 8,25″ ekrana sahipken, opsiyonel olarak alınabilen daha geniş 9,2″ multimedya sistemi, kullanıcı etkileşimini basitleştirmek için sesli komut sistemini sunuyor.

Otomobil ülkemizde 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S Xperience versiyonuyla 369 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.