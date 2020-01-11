Segmentinin lideri oldu!

Skoda markasının ilk büyük SUV modeli, 5 ve 7 koltuklu seçenekleriyle her beklentiye cevap vermeye çalışıyor. İlk defa 2016 yılında ortaya çıkan otomobil, markanın benimsediği “elmas kesim” tasarım diliyle şekillenmiş ve bulunduğu segmentte sunduğu makul satın alma fiyatıyla Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de çok dikkat çekmişti.

Bugüne geldiğimizde ise Kodiaq’ın başarısı D-SUV segmentinde en çok satan SUV modeli olması oldu. Kodiaq, toplamda 8 bin 746 adet satılan Türkiye D-SUV segmetinde 1675 adetlik satışla lider oldu. Otomobil ülkemizde 1.5 litrelik TSI motor seçeneği ve DSG şanzımanıyla birlikte 234.400 TL’den satın alınabiliyor.