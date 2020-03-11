Sert tavanlı Mazda MX-5 RF!

Mazda’nın en önemli ve en çok bilinen modellerinden biri olan MX-5, bildiğiniz üzere 30. yaşını 2019 yılında kutladı. İlk MX-5 1989 üretildi ve günümüzde otomobilin 4. jenerasyonu bulunuyor.

MX-5; hem ucuz hem de pratik yapısıyla otomobil severlerin dikkatini çekerken aracın detaylarına biraz daha indiğinizde, en fazla sportif otomobil hissini veren en erişilebilir modellerden olduğunu da hemen fark edebiliyorsunuz.

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Geride bıraktığımız 2019 yılının yaz aylarında MX-5’in 30. yılına özel olarak ürettiği otomobili kullanmak için Almanya’nın Ausburg kentine gitmiştim. Bu özel organizasyonda MX-5’in ilk jenerasyonundan günümüze kadar olan tüm nesillerini kullanmıştım. Bu tecrübeme dayanarak size şunu söyleyebilirim ki MX-5 1989’dan beridir aynı sürüş hissini daha gelişmiş iç mekan ve tasarım çizgileriyle kullanıcısına sunmaya devam ediyor.

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İstanbul sınırları içerisinde kullandığım MX-5 ise bu defa yumuşak tavanlı olmayan RF modeliydi. Bu otomobil klasik MX-5’ten sert ve elektrik motoruyla açılan tavanıyla ayrışıyor.

Otomobile dışarıdan baktığınızda standart MX-5’ten farklı değil. Sadece gövde renginde olan sert tavanı ve bagaj kapağı üzerine doğru olan rüzgar kanalları durumu farklılaştırıyor.

MX-5 RF’nin arka kısmına baktığınız zaman özellikle koltukların sırt tarafına gelen bölümün daha aerodinamik ve farklı olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Geri kalan dış tasarımla alakalı tüm detaylar ise standart soft top MX-5 ile aynı…

Otomobilin içine geçtiğinizde ise sizi Recaro koltuklar karşılıyor. Bu koltuklar sayesinde otomobilin sportif olan hissini bir üst sınıftan takip edebiliyorsunuz.

Bu koltukların kafalık bölümüne yerleştirilen Bose ses sistemi elemanları ise aracın üzeri açıkken çalan müziği daha iyi duymanızı sağlıyor.

İçeride bir diğer farklılık ise klima kontrol ünitesinin altında yer alan tavanı açıp kapama düğmesinde. Soft top olan MX-5’lerde elektronik olarak tavanı açıp kapama mekanizması olmadığı için böyle bir düğmeye de ihtiyacınız kalmıyor.

Gelelim test otomobilimiz olan MX-5 RF’nin motoruna. Bu otomobil 1.5 litrelik Skyactiv teknolojili motora sahip. 131 beygir güç ve 150 Nm tork üreten bu makine sesi, verdiği tepkileri ve tüketim değerleriyle gerçekten kullanıcısının başını döndürebiliyor.

MX-5’in motorunu çalıştırdığınızda bu küçük hacimli motordan öyle güzel bir start up sesi geliyor ki sanki emme manifoldunu tamamen çok farklı bir noktaya getirdiğinizi düşünüyorsunuz.

Her ne kadar motor hacmi az gibi gözüksede otomobil rahatlıkla 7000 d/d çevirebiliyor ve 4000 d/d üzeri motor hareketlerinde kulağınıza gelen ses çok sportif. Ayrıca ESP sistemini kapattığınızda MX-5, arkasının kaymasına da ciddi bir biçimde izin veriyor.

Otomobili kullandığım şehir içi trafiğinde bana sunduğu yakıt tüketim verisi ise inanılması güç rakamlar. Markanın MX-5 için veriği şehir içi tüketim verisi 8.1 lt / 100 km ben ise kullandığım süre zarfında çoğu zaman bu değerin altında veriyle seyahat ettim diyebilirim.

MX-5 RF’nin en önemli özelliği adından anlaşılacağı gibi olan sert tavanı. Bu parçanın sert materyalden olmasının en büyük faydası özellikle kompleks virajlarda otomobilin gövde burulmasının lastiklerin yere basma üzerinde olan etkisi. Sert tavan sayesinde burulma daha az olduğu için MX-5’te yere kardeşi kumaş tavanlı versiyona göre daha sağlam basmayı başarıyor.

Sert tavan sayesinde otomobilin iç mekanındaki rüzgar sesi de ciddi bir biçimde azalmış. Kumaş tavanın otomobilin kabin içindeki ısı seviyesine de etkisi oluyor ve sert tavanla bunların tümünden kurtulabiliyorsunuz.

i-Activsense güvenlik özellikleri sayesinde MX-5, çarpışmalardan kaçınılmasına ya da darbenin şiddetinin azaltılması için kullanıcısına yardımcı oluyor. Geliştirilmiş Kör Nokta İzleme Sistemi veya Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi gibi özellikler yolda görüşünüzü artırmanıza yardımcı oluyor. i-Activsense yenilikleri gerektiğinde otomatik frenleme de yapıyor.

Mazda MX-5 RF tam bir spor otomobil olmasa da size bu hissi en iyi şekilde yansıtmayı başaran modellerin başında geliyor diyebilirim. Şık tasarımı, kaliteli iç mekanı, hem performanslı hem de ekonomik motoru aracı bu konuda tercih edilebilir bir hâle getirmeyi başarıyor.

Sunduğu 2 kişilik kabiniyle bir aileden çok, evin 2. otomobili olarak düşünülmesi gereken MX-5 ülkemizde RF olarak 278 bin 735 TL’den satın alınabilirken, kumaş tavanlı versiyonu 253 bin 735 TL’den satın alabiliyorsunuz.