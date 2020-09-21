Sıfır emisyonlu uçağa merhaba deyin!

Fransız havacılık firması Airbus, 2035 yılına kadar hizmete girmesi planlanan dünyanın ilk sıfır emisyonlu ticari uçağı için üç konsept geliştirdi. Firmanın geliştirdiği konseptlerin tek ortak noktası ise hidrojen gücü temelli olması. Bu, Airbus'ın temiz bir havacılık yakıtı ve diğer birçok endüstrinin de iklim nötr hedeflerini karşılayacağı bir çözüm olduğuu gösteriyor.

Airbus CEO'su Guillaume Faury, “Bu, ticari havacılık sektörü için tarihi bir andır ve bu endüstrinin şimdiye kadar gördüğü en önemli geçişte öncü bir rol oynamayı planlıyoruz. Bugün açıkladığımız konseptler, dünyaya sıfır emisyonlu uçuşun geleceği için cesur bir vizyon sunma yolundaki çabalarımıza bir bakış sunuyor. Hem sentetik yakıtlarda hem de ticari uçaklar için birincil güç kaynağı olarak hidrojenin kullanımının havacılığın iklim etkisini önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum.” dedi.

BU 3 KONSEPT NASIL?

Turbofan tasarımı diye adlandırılan konsept 120-200 yolcu kapasiteli ve kıtalar arası çalışabilen bir yapıda. Bu uçak hidrojen yakıtla çalışan modifiye bir gaz türbini motoru ile güçlendirilebilen, 2000'in üzerinde deniz mili menziline sahip. Sıvı hidrojen, arka basınç bölmesinin arkasında bulunan tanklar aracılığıyla depolanıyor ve dağıtılıyor.

Birturboprop tasarımı ise 100 yolcuya kadar oturma kapasitesine sahip. Turbofan yerine bir turboprop motoru kullanılıyor ve aynı zamanda 1000 deniz milinden uzun seyahat edebilen modifiye gaz türbini motorlarında hidrojen yanmasıyla güç elde ediyor ve bu da kısa mesafeli seyahatler için onu öne çıkartıyor.

Bileşik-kanat gövdeli tasarım konsepti de 200 yolcuya kadar oturma kapasitesine sahip. Kanatların, turbofan konseptine benzer bir menzile sahip uçağın ana gövdesi ile birleştiği tasarım. Geniş gövde, hidrojen depolama, dağıtımı ve kabin düzeni için birden fazla seçenek sunuyor.

Guillaume Faury, “Bu konseptler, 2035 yılına kadar hizmete sunmayı planladığımız dünyanın ilk iklime zararsız, sıfır emisyonlu ticari uçağının tasarımını ve yerleşimini keşfetmemize ve olgunlaştırmamıza yardımcı olacak” dedi. “Bu konsept uçaklar için birincil güç kaynağı olarak hidrojene geçiş, tüm havacılık ekosisteminden kararlı eylemler gerektirecek. Hükümet ve endüstriyel ortakların desteğiyle birlikte, havacılık endüstrisinin sürdürülebilir geleceği için yenilenebilir enerji ve hidrojeni arttırarak bu zorlu görevin üstesinden geleceğiz.” dedi.