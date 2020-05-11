Sıfır hayal edip hurdaya biniyoruz

Ağustos 2018'de yaşanan ekonomik dalgalanma ile birlikte yeniden keşfedilen 2.el araç ticareti bugün Türkiye'de otomotiv sektöründe en çok konuşulan konu haline geldi.

2019 yılının ilk 6 ayında devrede olan ÖTV teşvikinin bitmesiyle birlikte 2.el otomobil satışlarında önemli bir sıçrama yaşandı ve pazar yıl sonunda 6.2 milyon adeti geçerek tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı.

2020 yılına da büyümeyle başlayan pazar pandemi nedeniyle nisan ayında düşüş trendine girse bile özellikle sıfır araç tedarikinde ve arzındaki zayıflık nedeniyle yeniden yükselişe geçeceğe benziyor.

BÜYÜME HANGİ YAŞLARDA

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, 2. el otomobil pazarının 2020'de de mevcut durumunu muhafaza edeceğini belirterek, hatta belli yaş gruplarında büyümeye devam edeceğini de söylüyor. İşte bu noktada karşımıza şu soru çıkıyor; “Bu büyüme hangi yaş gruplarında olacak?”

Bugün itibarıyla pazarda en yüksek adetler sırası ile 10 yaş üzerinde, 8, 9, 5 ve 4 yaş otomobillerde yaşanıyor. Ekonomik dalgalanmalar, gelir düzeyinde yaşanan sıkıntılar ilk etkisini yaş gruplarında gösteriyor.

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik daralma da etkisini ilk önce tercih edilen yaş gruplarında gösterecektir. Erol Şahin, 2. el otomobil pazarında büyümenin ağırlıklı olarak 4-5 yaş ve 8-9 yaş grubunda olacağını belirtiyor.

Yıllar itibarıyla 2.el oto pazarı

2015 4.396.899

2016 4.737.073

2017 5.190.158

2018 5.443.487

2019 6.227.461

2020 7.000.000*

* Yıl sonu beklentisi

2. el otomobilin ilk çeyrek karnesi

Dönem 2019 / 2020

Ocak 357.926 / 628.765

Şubat 375.577 / 611.314

Mart 456.674 / 501.921

TOPLAM 1.190.177 / 1.742.000

ÖZEL AMA 2'NCİ EL

Pandemi nedeni ile yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında çıkan sonuç insanların mümkün olduğunca kendi özel araçlarını kullanmak istediği yönünde. Bu sonuç araç sahibi olmayan bir kişinin gelirine uygun olacak şekilde 2.el araç alarak ihtiyacını karşılayacağını gösteriyor.

Model yaşlarına göre 2. el otomobil pazarı

Yaş Grubu Satış Değişim

1 Yaş 34.403 %24.82

2 Yaş 52.522 -%11.42

3 Yaş 93.381 %21.33

4 Yaş 121.926 %39.43

5 Yaş 110.924 %94.55

6 Yaş 90.077 %44.79

7 Yaş 99.463 %40.04

8 Yaş 115,789 %80,.83

9 Yaş 102.505 %199.61

10 Yaş ve üzeri 914.001 %41

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, düşen gelir düzeyi ve yüksek oranda ki borçluluk bu alışverişin daha çok 4 yaş üzeri araç grubunda yoğunlaşacağını gösterdiğini belirterek, “Aynı zamanda nakit ihtiyaçların karşılanabilmesi için de birçok insanın aracının model ve yılını düşürebileceğini beyan etmesine neden oluyor” dedi. Yani sonuç olarak sıfır araç için değilse bile 2. el pazarı için hareketli günler uzakta değil…