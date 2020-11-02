Sıfır kilometre otomobillere de ‘ekspertiz yaptırın’ uyarısı

2020 yılının başından itibaren yaşanan yetersiz yeni araç stoğu, ikinci el otomobile olan ilgiyi ve fiyatları artırdı. Türkiye’de hizmet veren Pilot Garage ekspertiz firması ise temelinde bu sorunun yattığı ilginç bir detayı bizlerle paylaştı.

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Sıfır kilometre olsa dahi her otomobilin bir hikayesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yolda kullanılmamış bu araçlar gemi, tren, tırlarla satıcılara geliyor ve bu süreçte bu araçların da başına kaza gelebiliyor(!), showroomda ya da otoparkta başka bir araç çarpabiliyor, üzerine bir cisim düşebiliyor. Sıfır kilometre olarak satın almayı düşündüğünüz aracın geçmişine ulaşmak adına detaylı ekspertiz yaptırılmasını şiddetle öneriyoruz. Özellikle kâr etme amacıyla şahısların ve galerilerin sattığı sıfır kilometre araçlara şüpheyle yaklaşılmalı. Birkaç gün önce Konya şubemize gelen hiç kullanılmamış 2020 model sıfır kilometre otomobilin bagaj kapağının değiştiğini tespit ettik.” dedi.

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Yılın başından beridir yaklaşık 5 bin adet sıfır kilometre otomobile ekspertiz yapıldığını da sözlerine ekleyen Emre, “Bu araçların önemli bölümünde hiçbir problem çıkmasa da

boyalı ya da değişen parçalarla karşılaşıyoruz. Markaların showroomlarında satamayacağı hasarlı sıfır kilometre araçları stok sıkıntısını fırsat olarak görenler satın alıp, onarıp, tekrar satışa çıkarıyor. Her galeri ya da şahıs yeterince şeffaf değil.” dedi.