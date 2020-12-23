Sigorta şirketinden ‘güvenli sürüş’ atağı

Groupama Sigorta ‘Güvenli yollar Groupama ile başlar!' sloganıyla Intercity İstanbul Park'ta ‘Groupama Sürüş Akademisi'ni başlatıyor. Intercity İstanbul Park'ta Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın imzalarıyla hayata geçirilen projede güvenli sürüş eğitimi ile Groupama Sigorta, kasko sigortalılarının yalnızca kaza veya hasar anında değil olası kazaların önüne geçmek için de her zaman yanlarında olduğunu vurguluyor.

Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson, “Groupama Sigorta olarak bu anlaşmayı imzalamak bizi mutlu etti çünkü artık Türkiye'de yollar daha güvenli olacak. Kaza durumunda kasko sigortalımıza hasar ödemesi yapmakla yetinmiyor, her yıl yüzlerce cana mal olan kazaları önlemek amacıyla harekete geçiyoruz. Adı üstünde, bu bir Akademi. Sürücü kursu değil. Burada çok özel ve teknik bilgiler uygulamalı olarak veriliyor. Intercity ile partner olmak bizim için çok iyi, çünkü aynı dili konuşuyoruz. Groupama Grubu, bu alandaki deneyimini uluslararası arenada öncelikle Groupama Türkiye'ye aktaracak.' dedi.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise görüşlerini şöyle dile getirdi: “Avrupa standartlarının da üstünde bulunan tesisimize, Fransa’da 11 merkezde eğitim veren Groupama Sürüş Akademisi'ni dahil etmekten memnuniyet duyuyoruz. Özellikle Groupama tarafından uluslar arası alanda tercih edilen ilk ve tek sürüş akademisi olmak bizleri gururlandırdı.” dedi.

Groupama Sürüş Akademisi'nde alanında uzman ve yetkin eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle katılımcılar otomobillerini daha iyi tanıyarak güvenli sürüş ile ilgili bilgilerini tazeleme imkanı buluyor.

Katılımcıların kendi araçlarıyla katıldığı ve ücretsiz olarak sunulan Groupama Sürüş Akademisi eğitimlerinde, çeşitli zemin koşullarında yapılan uygulamalar ile sadece araç hakimiyeti geliştirilmiyor, aynı zamanda trafikteki tehlikeleri algılama ve bu tehlikelere karşı önlem alma bilinci pekiştiriliyor.