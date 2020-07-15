Şimdi al 6 ay sonra öde!

Fiat, tüketiciye en uygun faiz seçeneklerini ve ertelemeli ödeme kolaylığını sunuyor. Temmuz ayında geçerli olacak kampanya kapsamında Egea Ailesi ile Doblo Panaroma ve Fiorino Panaroma modellerinde, 50 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,64 faiz avantajı sunuluyor.

Kamu bankalarınca uygulanan “Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi” aracılığıyla gerçekleşen kampanyada, ödemeler 6 ay boyunca ertelenebiliyor. Fiat ayrıca, Egea Sedan modellerine özel sunduğu “otomatik vites hediye” kampanyasını da Temmuz ayı boyunca sürdürüyor.