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Şimdi al 6 ay sonra öde!

Fiat, kamu bankalarıyla olan iş birliğiyle Temmuz ayında özel bir kampanyayı hayata geçiriyor. Fiat Egea model ailesi, Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor. Üstelik kampanyayla, ilk ödemeyi 6 ay erteleme fırsatı da var!

Sozcu.com.tr
12:11 -
Haberler Otomotiv
Şimdi al 6 ay sonra öde!

Fiat, tüketiciye en uygun faiz seçeneklerini ve ertelemeli ödeme kolaylığını sunuyor. Temmuz ayında geçerli olacak kampanya kapsamında Egea Ailesi ile Doblo Panaroma ve Fiorino Panaroma modellerinde, 50 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,64 faiz avantajı sunuluyor.

Fiat Doblo ve Fiorino

Kamu bankalarınca uygulanan “Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi” aracılığıyla gerçekleşen kampanyada, ödemeler 6 ay boyunca ertelenebiliyor. Fiat ayrıca, Egea Sedan modellerine özel sunduğu “otomatik vites hediye” kampanyasını da Temmuz ayı boyunca sürdürüyor.

Fiat Egea HB Sport

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