Şirket iflas ediyor, yöneticiler ikramiye alıyor…

Araç kiralama sektörünün en büyük firmalarından biri olan Hertz, son günlerde kötü zamanlar geçiriyor. Corona virüsü salgını sebebiyle durma noktasına gelen araç kiralama durumu şirketi uçuruma doğru itti desek garip karşılanmaz.

Firmanın toplam 17 milyar dolar borcu olduğunu geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde yayınlamıştık hatta firma kiralama ve rezervasyon faaliyetlerinin devam etmesi için 1 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını da açıklamıştı.

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Ancak CNN’nin haberine göre Hertz, 340 kişilik üst düzey yönetici çalışanlarına toplam 16.2 milyon dolarlık bir ödeme yaptı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan teslim edilen bir dosyada böyle bir ödeme olduğu ve yöneticilerin Hertz’i bırakmamaları için bunun yapıldığı belirtiliyor. Ödeme yapılan yöneticiler 31 Mart 2021 tarihine kadar Hertz’ten ayrılmaları durumunda ödenen parayı geri iade etmek zorunda kalacaklar.

Yapılan bu ödemelerden en çok dikkat çekenler ise markanın 3 gün önce CEO’su olan Paul Stone’a ödenen 700 bin dolar! Buna ek olarak firmanın finans sorumlusu (CFO) olan Jamere Jackson da 600 bin dolar almış… Son olarak Hertz’in pazarlama sorumlusu olan Jodi Allen 190 bin dolar almış.