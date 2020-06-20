Şirketlere özel online araç kiralama

LeasePlan'in, Türkiye'de bir ilk olarak 2012 yılında hizmete açtığı ve kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürekli güncellemeye devam ettiği Tıkla Kirala, yepyeni yüzü ile hizmete devam ediyor. Tüm kiralama işleminin online olarak yürütüldüğü Tıkla Kirala yenilenen ara yüzüyle ziyaretçilerine daha hızlı deneyim sunarken, her ihtiyaca kolayca yanıt veren tamamen kullanıcı dostu bir yapıya da geçti. Tıkla Kirala'nın en önemli yeniliklerinden birisi ise ikinci el kiralama bölümündeki özellikler oldu.

Tıkla Kirala'nın kullanıcılarına sunduğu avantajlar yalnızca sipariş oluşturma safhasına kadar sürmüyor. Oluşturulan siparişin kredibilite değerlendirmesi, araç tedariki ve teslimatı gibi tüm süreç adımları, yine kullanıcıların web sitesi üzerinden rahatlıkla takip edebileceği bir yapıda sunuluyor.

LeasePlan Genel Müdürü Türkay Oktay, “Aylık kirası 5 bin 500 TL ve altında olan şirket araçlarının bakım, onarım, MTV gibi gider kalemlerinin satın almanın aksine yüzde 100 giderleştirilebilmesi; yine amortisman kalemi satın almada farklı limitler dahilinde giderleştirilirken kiralamada bu kalemin yüzde 100 giderleştirilmesi gibi düzenlemeler; operasyonel kiralamayı çok daha avantajlı hale getiriyor.” dedi.