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Sixt “gezen şube” yaptı

Sixt, “Gezen Şube” ile araç kiralama sektöründe farklı bir girişim yapıyor. Gezen Şube, 10 Temmuz’dan itibaren sırasıyla Bodrum, Çeşme, Bursa ve İstanbul’da hizmet verecek.

Sozcu.com.tr
10:52 -
Haberler Otomotiv
Sixt “gezen şube” yaptı

Sixt rent a car Gezen Şube, 10 Temmuz-10 Ağustos arasında Bodrum, sonrasında sırasıyla Çeşme, Bursa ve ardından İstanbul'da hizmet verecek. Gezen Şube'yle ilgili tüm güncel gelişmeler Sixt rent a car web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren SIXT Türkiye Genel Müdür Vekili Murat Timur, Gezen Şube ile SIXT rent a car hizmet ağını genişleteceklerini belirtti. Timur, sözlerine şöyle devam etti: “Gezen Şube uygulamamız ile sabit bir şubemizin verdiği tüm hizmetleri ve filomuzda bulunan tüm marka/model araçları müşterilerimize sunacağız. Volkswagen Crafter'i modifiye ederek oluşturduğumuz gezen şubemizde 2 personel görev yapacak. Müşterilerimizden gelecek talebe göre yıl içinde Gezen Şube sayılarını artırmayı planlıyoruz.”

bodrum Bursa Çeşme istanbul sosyal medya Türkiye Volkswagen
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