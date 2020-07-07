Sixt “gezen şube” yaptı

Sixt rent a car Gezen Şube, 10 Temmuz-10 Ağustos arasında Bodrum, sonrasında sırasıyla Çeşme, Bursa ve ardından İstanbul'da hizmet verecek. Gezen Şube'yle ilgili tüm güncel gelişmeler Sixt rent a car web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren SIXT Türkiye Genel Müdür Vekili Murat Timur, Gezen Şube ile SIXT rent a car hizmet ağını genişleteceklerini belirtti. Timur, sözlerine şöyle devam etti: “Gezen Şube uygulamamız ile sabit bir şubemizin verdiği tüm hizmetleri ve filomuzda bulunan tüm marka/model araçları müşterilerimize sunacağız. Volkswagen Crafter'i modifiye ederek oluşturduğumuz gezen şubemizde 2 personel görev yapacak. Müşterilerimizden gelecek talebe göre yıl içinde Gezen Şube sayılarını artırmayı planlıyoruz.”