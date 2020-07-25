Skoda, 7 modelle yıl sonunda 30 bini, 2021’de 40 bin adedi aşmayı hedefledi

Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, bu yıla kadar 3 modelle Türkiye'de ürün gamının sadece yüzde 32'sine hitap ettiklerini aktararak, “Yıl sonu ve 2021 yılından itibaren 7 modelle Türkiye'de ürün gamının yüzde 72'sine ulaşacağız. 2020'de hedefimiz 25 bin adedi aşmak. Talebe karşı araç bulursak, 30 bini aşarız. 2021 yılında ise hedefimiz minimum 40 bin adetlik satışa ulaşarak, yüzde 7 Pazar payıyla ilk 5 markadan biri olmak. Hiç kimse kusura bakmasın hak ettiğimiz yeri alacağız” yorumunu yaptı. Başar, Sözcü TV'de yayınlanan Otoyaşam programında özetle şunları söyledi:

• Pandemi nedeniyle ilk 5 ayda yalnızca 4 bin 600 adetlik satış yaptık. Haziran ve Temmuz aylarında ise 5 bin 500 adetlik satışı aştık. Planlarımız 25 bini aşmak ve araç alabilirsek 30 bine ulaşmak.

• Bugün ikinci el piyasasının çok yüksek seviyede oluşması insanların bireysel kredi ihtiyacını dâhi ortadan kaldırdı. Geçen sene yüzde 40'lara ulaşan krediyle araç alma oranı bu yıl yüzde 17'lere kadar geriledi. İnsanlar cepteki parayla ya da ikinci el araçlarını satarak yeni araca çok kolay ulaşıyor. İhtiyacın ötesinde yatırım aracı gibi değerlendirilmesine yol açıyor.

• Ekim-Kasım aylarında artık müşterilerinin çok fazla beklemeden talep ettiği araçları bulabilecekleri, bugün oluşan fahiş fiyatların artık olmayacağı bir döneme gireceğiz.

• Geçen hafta satışa sunduğumuz küçük SUV modelimiz Kamiq, 2021'de Octavia'dan sonra en çok satan ikinci modelimiz olacak.

• Ekim ayı gibi müşterilerimiz beklemeden ulaşabilecekler. 2 ay için çok yüksek paralar ödemesinler, spottan almasınlar. Üzücü bir piyasa oluşuyor. 2 ay daha sabretsinler. Biz mümkün olduğu kadar araç getireceğiz.

• Bu yıl rekor satışa ulaşabiliriz ama biz bütün hesaplarımızı 2021 ve sonrası için yaptık. 2021'den itibaren 7 ana ürün ve pazarın yüzde 92'sine hitap ediyor olacağız. Fabia'dan Superb'e kadar birçok segmentte olacağız.

• Öncelik sağlık olduğu için Scala modelini ilk etapta büyük bir sağlık kuruluşuna filo olarak sunduk. Ağustos ayında perakende satışına başlayacağız. Yeni Fabia'yı 1 litre motorla bu yıl getirmeyi planlıyoruz. Son çeyrekte gelecek. Yenilenmiş Octavia'yı da yıl sonunda satışa sunacağız.

• 2021'de minimum 40 bin adet ve üzerini hedefliyoruz. Buna kendimizi hazırladık. Bayi teşkilatımızı yeniledik ve güçlendirdik. 2019'da satış sonrası hizmetlerde dünyada yılın distribütörü seçildik. Ürün kalitesi ve tanınırlığı, markanın bilinirliğinin çok üzerinde. O yüzden ürünlerimizin denenmesi lazım. Yüzde 30-35 bandında filo hedefimiz var. Özellikle günlük kiralama ile ürünümüzü denetmek istiyoruz. Kadınlar denesin istiyoruz.

• SUV ve Octavia gücümüzle minimum 40 bin adetlik satışla yüzde 7 pazarı payı ve ilk 5 marka arasına adımızı yazdırmak istiyoruz. Volkswagen grup markaları da bizim farksız rakiplerimiz. Hiç kimse kusura bakmasın hak ettiğimiz yeri alacağız.

AHMET YÜCE HERKESİ RAHATLATTI

• Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, devlet bir takım önlemlerden almadan, yani kamu devreye girmeden önce hiç kimseyi çıkartmayacağını açıkladı. Bu özellikle aileler için çok önemli bir açıklamaydı. Çünkü aileler sadece pandemi ile değil işsizlikle de mücadele ediyordu. Ahmet Yüce, bu açıklamayla tüm çalışanlarını ve bunu örnek alan diğer sektör kurumlarını çok rahatlattı. Kimseyi çıkartmadık. Pandemi bizim işimizin sadece ticaret olmadığını, her şeyin kâr ve para olmadığını insan olmamız gerektiğini de öğretti.

• Birçok kurumsal firmada çalıştım, ilk kez iki ortaklı bir şirkette çalışıyorum. Endişelerim vardı ama beni rahatlattılar. Hatta daha hızlı karar alabiliyorum. Burada çok sıcak bir aile ortamı var.