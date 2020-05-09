Skoda garanti sürelerini uzattı!

Salgın döneminde aracının garantisiyle ilgili işlemi olan ancak evden çıkamayan ŠKODA müşterileri için de, garanti sürelerini 3 ay boyunca uzatma kararı aldı. Buna göre 1 Mart 2020 ve 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi bitecek olan araçların, garanti süreleri otomatik olarak 90 gün süreyle uzatıldı.

ŠKODA aynı zamanda periyodik bakımların geciktirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek garanti koşullarıyla ilgili kararların da müşteri lehinde olacağını belirterek müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.