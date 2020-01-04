Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Skoda’dan kış bakım kampanyası

Skoda kullanıcılarına avantajlı bakım fırsatları sunmaya devam ediyor. 15 Şubat tarihine kadar devam edecek olan Skoda Kış Bakım Kampanyası, model yılına göre periyodik bakımlarda ve işçiliklerde yüzde 30’a varan indirimler sağlıyor.

Sozcu.com.tr
09:29 -
Haberler Otomotiv
Skoda’dan kış bakım kampanyası

Skoda kullanıcılarının güvenli ve kesintisiz bir sürüş deneyimi yaşamaları için başlattığı Kış Bakım Kampanyası ile her yaşa uygun teklifler sunuluyor. Kampanya kapsamında 2 yaşına kadar olan Skoda modellerine yüzde 10, 3-4 yaşında olan Skoda modellerine yüzde 15, 5-7 yaşında olan Skoda modellerine yüzde 25 ve 8 ile üzeri yaşa sahip modellere ise yüzde 30 indirim uygulanıyor.

Skoda kullanıcıları aynı zamanda sileceklerde, debriyaj setinde, fren balataları ile disklerde ve bujilerde yüzde 25'lik indirimden de yararlanabilecekler.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more