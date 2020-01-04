Skoda’dan kış bakım kampanyası

Skoda kullanıcılarının güvenli ve kesintisiz bir sürüş deneyimi yaşamaları için başlattığı Kış Bakım Kampanyası ile her yaşa uygun teklifler sunuluyor. Kampanya kapsamında 2 yaşına kadar olan Skoda modellerine yüzde 10, 3-4 yaşında olan Skoda modellerine yüzde 15, 5-7 yaşında olan Skoda modellerine yüzde 25 ve 8 ile üzeri yaşa sahip modellere ise yüzde 30 indirim uygulanıyor.

Skoda kullanıcıları aynı zamanda sileceklerde, debriyaj setinde, fren balataları ile disklerde ve bujilerde yüzde 25'lik indirimden de yararlanabilecekler.