Skoda’nın elektriklisi için geri sayım başladı!

Skoda, merakla beklenen dünya prömiyerinden önce Enyaq iV modelinin siluetini, kabin eskizlerini ve kamuflajlı sürüş fotoğraflarını yayınladı. Yeni SUV modeli, dinamik çizgilerin yanı sıra elektrikli motorun getirdiği avantajlarla geniş bir iç hacim sunacak. Ölçüler açısından Octavia'ya göre daha kısa olmasına karşın büyük SUV Kodiaq ile benzer ölçülerde yaşam alanına sahip olacak.

Enyaq iV, arkadan itişli veya dört çeker olarak tercih edilebilecek. Bunun yanı sıra tüm ihtiyaçlara uyum sağlayacak şekilde üç farklı batarya ve beş farklı güç seviyesiyle sunulacak. Hızlı şarj özelliği ve maksimum 125 kW kapasitesi ile sunulacak Enyaq iV'nin 500 kilometre kadar menzili olacak.