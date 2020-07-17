Skoda’nın en küçük SUV’u geldi

Kamiq, yüksek oturma pozisyonunu, kompakt bir aracın çevik sürüşüyle ve markanın karakteristik tasarım diliyle birleştiriyor. İsmini Kuzey Kanada ve Grönland'da yaşayan Eskimo'ların, “ikinci bir deri gibi” her duruma kusursuz uyum sağlayan bir şeyi tanımlamak için kullandığı kelimeden alıyor. Markanın diğer SUV modelleri gibi model ismi, K harfi ile başlayarak Q harfi ile bitiyor.

Markanın elmas kesim tasarım diliyle şekillenen otomobil, yerden yüksek tarzını 16-18 inç arasında değişen jant seçenekleriyle güçlendiriyor. Gündüz farı özelliği olan bölünmüş LED farlara sahip ilk Skoda olarak öne çıkan Kamiq, aynı zamanda önde ve arkada dinamik sinyal lambaları ile tercih edilebiliyor.

Otomobilin arka bölümde de markanın tasarım dilini kendine has şekilde yorumlarken, her yeni Skoda'da olduğu gibi bagaj kapağı üzerinde logo yerine markanın harflerini taşıyor.

Aracın içine göz attığınızda ise markanın yeni kabin konseptini fark ediyorsunuz. Yüksek oturma pozisyonu ve geniş yaşam alanına sahip SUV, aynı zamanda geliştirilmiş ergonomileri ve görüş açıları sunuyor. Şehir içinde rahatça kullanılabilecek ve manevra yapılabilecek şekilde tasarlanan Kamiq, sürücü ve yolcularını da rahat ettirecek birçok özellik sunuyor.

Otomobilin boyutlarına bakacak olursak 1,003 mm baş mesafesi, 1,425 mm dirsek mesafesi ve 73 mm diz mesafesi ile öne çıkıyor. Aynı zamanda 400 litrelik bagaj kapasitesi, arka koltuklar katlandığında 1,395 litreye çıkıyor. 4,241 mm uzunluğa, 1,793 mm genişliğe ve tavan raylarıyla birlikte 1,553 mm yüksekliğe sahip.

Kamiq'in kabininde kullanılan yumuşak materyaller, yeni koltuk tasarımı ve yeni döşemeler iç mekan atmosferinde memnun edici bir hava yaratıyor. Kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması, dekoratif kaplamalar, opsiyonel 10.25 inç Sanal Kokpit, Climatronic, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı ön cam ve direksiyon ile konfor seviyesi daha da ileriye taşınabiliyor.

Kamiq, lansmandan itibaren 90-150 HP arasında güç üreten 1.0 litre ve 1.5 litre hacimde olmak üzere üç farklı TSI benzinli motor seçenekleri ve 1.6 litre TDI dizel motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Bu motor seçenekleri, 5 veya 6 ileri manuel şanzıman ya da 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilebiliyor.

Yeni geliştirilen şasiye sahip olan Kamiq, Scala modeline göre yerden 39 mm daha yüksek. Bununla birlikte Kamiq, Spor Şasi Kontrolü ile de tercih edilebilecek. 10 mm daha alçak olan bu spor şasi, Sürüş Modları Seçenekleri'nde Normal ve Spor sürüş modları sunuyor. Kamiq'in standart donanımları arasında Şerit Takip Asistanı, Şehir İçi Acil Fren ve Yaya Koruma Özellikli Ön Bölge Asistanı ve Çoklu Çarpışma Freni gibi sistemlere sahip.