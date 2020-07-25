Smart donanımlı Hyundai Kona kaç para?

Yeni donanım seviyesi Smart ile tazelenen Kona'nın 18 inç alüminyum alaşımlı jantları, elektrikli açılabilir cam tavanı ve 7 inç Multimedya Eğlence Sesli Kontrol Sistemi (Bluetooth) ilk göze çarpan özellikleri olarak öne çıkıyor.

Hyundai Kona Smart'da sunulan arka park sensörü, arka görüş kamerası ve arka kol dayama gibi

özellikler de giriş seviyesine eklenen donanımlar olarak sıralanıyor. Kona Smart, şimdilik sadece 1.6 lt dizel motor ve 7 ileri DCT şanzımanla satın alınabiliyor. Otomobilin başlangıç fiyatı ise 206 bin 900 TL olarak belirtilmiş.