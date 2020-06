Son 10 yılda satışları tam yüzde 252 yükseldi

Türkçe’de ‘Spor Amaçlı Taşıt' anlamına gelen, halk arasında ise ‘cip' olarak adlandırılan ‘SUV' kasa tipine sahip otomobillere ilgi her geçen gün artıyor. 2019 yılı sonu itibarıyla tüm dünyada otomobil satışları içinde SUV'un payı ilk kez yüzde 40.6'ya ulaşırken, ABD'de yüzde 49.5, Çin'de 43.6, Avrupa'da ise yüzde 36.3'ü buldu. 2020 yılında SUV'un toplam satışlar içinde oranları pandemiye rağmen artmaya devam etti. Bu oran Avrupa'da yüzde 40'a ulaşırken, en yakın kasa tipine 2 katın üzerinde fark atmış durumda. Şaka değil, bugün Avrupa’da her satılan 100 otomobilin 40’ı SUV modellerden oluşuyor. Bu SUV’ların yüzde 79-80’i de B ve C sınıfı yani daha ulaşılabilir modeller.

GÖBEKTEN BAĞLIYIZ

Avrupa’daki bu gelişmeler biraz geriden de olsa Türkiye’ye de aynen sirayet ediyor. Sonuçta otomobilde Avrupa’ya göbekten bağlıyız. Bu yılın ilk 5 ayındaki sonuçlara göre Türkiye’de SUV’un toplam otomobil satışlarındaki payı yüzde 30’a çıkmış durumda. Bu oran 2010 yılında yüzde 8.29 oranındaydı. Yani son 10 yılda yüzde 252'lik bir büyümeden bahsediyoruz. Bugün Türk halkı da tercihlerinde ikinci sıraya SUV’u koymuş durumda.

Sedan’dan sonra gelen Hatchback kasa tipi geçen seneye kadar 2. sıradayken artık 3. sıraya geriledi. Bugün Türkiye'de kasa tipinde hâlâ Sedan ilk sırada yer alıyor. Ama son 10 yılda payının az da olsa düştüğü bir gerçek. SUV satışlarındaki artışın devam etmesi halinde 2-3 yıl içinde Sedan'ı geçmesi de içten bile değil.

EN ÇOK SATANLAR

Türkiye'de SUV satışlarında markalara baktığımızda ise satılan her 1000 SUV aracın, 215'ini Peugeot, 108'ini Hyundai, 98'ini Dacia, 84'ünü Citroen, 79 adedini ise VW satıyor. Otomotiv gruplarına baktığımızda ise ilk 3 sıra PSA Grup (yüzde 36,65), Doğuş Otomotiv (yüzde 17,91) ve Hyundai (yüzde 10,08) olarak sıralanıyor.

İLK 5 AYDA EN ÇOK SATAN 10 SUV MODELİ

PEUGEOT 3008 5431 ADET

DACIA DUSTER 3883 ADET

HYUNDAI TUCSON 3323 ADET

PEUGEOT 2008 3219 ADET

CITROEN C5 AIRCROSS 3088 ADET

VOLKSWAGEN T-ROC 1954 ADET

OPEL GRANDLAND X 1685 ADET

KIA SPORTAGE 1648 ADET

NISSAN QASHQAI 1547 ADET

SKODA KAROQ 1456 ADET