Son 4 yılın ilk 4 ayında en çok satan otomobiller!

Son 2 yıldır otomobil satışlarının yarısı bu en çok satan 10 modelden oluşuyor. 5 model 4 yıldır kesintisiz ilk 10 arasında yer alırken, bazıları 3 bazıları 2 yıldır listede. Her yıl yaklaşık 250 model en az bir adet satarken,bütün pazarın neredeyse %50'si 10 modelin satışından oluşuyor.

Listeleri incelediğiniz Türkiye’de üretilen modellerin genellikle ilk 5’i domine ettiğini fark edeceksiniz. Özellikle son 2 yıldır ilk 4 ayda en çok satan Fiat Egea olurken, 2018 ve 2017’de liderliği Megane göğüslemiş.

İlk 10’da yer alan SUV modellerine son 4 yıl bandında baktığınızda ise 2019 ve 2020 yıllarındaki SUV model artışı dikkat çekiyor. Belirtilen yıllarda 3 farklı SUV modelinin ilk 10’da yer aldığını göreceksiniz. Bunlar 2020 yılında Hyundai Tucson, Duster ve 3008 iken 2019 yılının aynı döneminde Duster, 3008 ve Qashqai.

İŞTE SON 4 YILDA YILIN İLK 4 AYINDA EN ÇOK SATAN MODELLER