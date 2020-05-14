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Son 4 yılın ilk 4 ayında en çok satan otomobiller!

Türkiye otomotiv pazarının kabul edilen daha yüksek bir potansiyelinin olduğu sürekli söylenir. Ancak ülkede yaşanan sıkıntılı süreçlerden ilk etkilenen genellikle otomobil satışları olmuştur. Buna rağmen geride bıraktığımız son 4 yıla baktığımızda önce çıkan otomobil modelleri var. Biz de sizler için son 4 yılın en çok satan modellerini bir araya getirdik.

Sozcu.com.tr
12:29 -
Haberler Otomotiv
Son 4 yılın ilk 4 ayında en çok satan otomobiller!

Son 2 yıldır otomobil satışlarının yarısı bu en çok satan 10 modelden oluşuyor. 5 model 4 yıldır kesintisiz ilk 10 arasında yer alırken, bazıları 3 bazıları 2 yıldır listede. Her yıl yaklaşık 250 model en az bir adet satarken,bütün pazarın neredeyse %50'si 10 modelin satışından oluşuyor.

Fiat Egea ve tüm gövde tipleri

Listeleri incelediğiniz Türkiye’de üretilen modellerin genellikle ilk 5’i domine ettiğini fark edeceksiniz. Özellikle son 2 yıldır ilk 4 ayda en çok satan Fiat Egea olurken, 2018 ve 2017’de liderliği Megane göğüslemiş.

Renault Megane Sedan

İlk 10’da yer alan SUV modellerine son 4 yıl bandında baktığınızda ise 2019 ve 2020 yıllarındaki SUV model artışı dikkat çekiyor. Belirtilen yıllarda 3 farklı SUV modelinin ilk 10’da yer aldığını göreceksiniz. Bunlar 2020 yılında Hyundai Tucson, Duster ve 3008 iken 2019 yılının aynı döneminde Duster, 3008 ve Qashqai.

İŞTE SON 4 YILDA YILIN İLK 4 AYINDA EN ÇOK SATAN MODELLER

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