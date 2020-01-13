Son 4 yılın lideri başarısını anlattı!

2020 yılının başlamasıyla birlikte açıklanan “2019 yılı otomobil ve HTA araç satış adetleri” pazarın ne kadar zor bir durumda olduğunu bizlere açık bir şekilde gösterdi. 2019 yılının verilerine baktığınızda Fiat markası, hafif ticari araç ve otomobil toplam pazarının en çok satan markası olurken, Egea modeliyle de Türkiye’nin en çok satan otomobili olma başarısını gösterdi.

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Yılın ilk günlerinde Fiat’ın bu başarılarını konuşmak için Fiat’ın Marka Direktörü Altan bey ile bir araya geldim. Kendisiyle hem 2019’da olanlardan hem de 2020 yılındaki planlarından konuştuk. Yeni Egea’nın yılın sonunda ortaya çıkacağından bahseden Aytaç, “4 yılda yaklaşık 185 bin adet Egea satışı gerçekleştirdik. Böylelikle otomobili geliştirmek için çok iyi bir geri bildirim birikimimiz oldu. Yeni otomobil teknik, tasarım ve teknolojik olarak gayet başarılı olacak” dedi.

ZOR BİR YILI GERİDE BIRAKTIK!

Ekonomik anlamda dalgalanmaların sık olduğu ve otomotiv sektörünün çok etkilendiği 2019 yılı hakkında Altan beyden bir görüş istediğimde bana yılın özetini “ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılması, hurda matrahının artırılması, devlet bankalarının faizleri yerli üretim otomobiller için azaltması, emisyon değerlerinin değişmesiyle birlikte motor üretiminin değişmesi…” gibi üretim ve pazarlama süreçlerini temelden etkileyecek başlıklarla anlattı.

Aytaç, “Zor geçen bir yılı geride bıraktık. Dönüp baktığımızda çok ciddi ve fazla sayıda değişimler yaşadık. ÖTV ve KDV indiriminin devam etmesi, hurda indiriminin bu duruma paralel olarak devam etmesi, devlet bankalarının kredi faizlerini düşürmesi, emisyon sınırlarının değişmesiyle birlikte yenilenen motor normları sadece bir çırpıda aklımıza gelenler.” dedi ve “2019 yılı pazarından biz satış adedimizi ve pazar payımızı artırarak çıktık. 2018 yılında 70 bin adet olan otomobil ve hta araç satışımız bu yıl 76 bin seviyelerine geldi. Ayrıca pazar payımızda yüzde 16 oldu! Zor geçen 2019 yılında pazarın lideri olmamız bizi gerçekten çok mutlu etti!” diye ekledi.

EGEA’NIN SATIŞLARININ YÜZDE 70’İ PERAKENDE

İlk defa 2016 yılında satışına başlanan Egea, o günden bu yana “Türkiye’nin en çok satan otomobili” olma unvanını elinde tutuyor. Bu sürekliliği korunan başarı hakkında da yorum yapan Aytaç, “İlk defa 2016 yılında piyasaya çıkarttığımız Egea, öncelikle Türk insanının istekleri doğrultusunda üretildiği için çok sevildi ve dört yıldır zirveyi kimseye bırakmıyor. 2019 senesi içerisinde ise bu modelimize yeni donanımlar(Mirror, Street ve Sport) ekledik. Bu sayede otomobilin albenisini arttırdık. Yeni donanımlarla birlikte daha satın alınabilir bir hâle gelen Egea’nın satışlarının yüzde 70’i böylelikle perakende oldu ve yüzde 30’luk bir bölümünü filo satışları oluşturdu.” dedi.

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Aytaç bu cevabın ardından Fiat’ın Türkiye’de Ar-Ge merkezinin de bulunmasıyla alakalı olarak, “Bu duruma ek olarak Ar-Ge’nin çok iyi bir biçimde çalışması pazarın değişken durumlarına hızlı cevaplar vermemizi sağladı. Örneğin motorların emisyon değerlerinin değişmesinden kaynaklı ortaya çıkan stok sorunları bizde yaşanmadı. Ayrıca yeni donanımları belirlerken müşteri geri bildirimlerine daha iyi cevaplar verebildik. Bu başarımızın arkasında bir de tabiî ki bayi ağımız ve saha satış elemanlarımız var, onların desteğini es geçemeyiz!” diyerek aslında otomobilin bu dört yıllık başarısının kaynağını da anlatmış oldu.

EGEA SINIFINDA BİR SUV ÜRETİMİ ŞİMDİLİK GÜNDEMDE DEĞİL

Egea’nın üretimine başlandıktan sonra Türk basını Tofaş’ı ve Fiat’ı, otomotiv endüstrisinde yükselişte olan SUV segmentiyle ilgili hep köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Ben de Altan bey ile böyle bir fırsat yakalamışken bu soruyu sorma fırsatı buldum. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç kompakt SUV sınıfında bir Fiat SUV için, “Aslında bizde kompakt seviyede bir SUV üretmek istiyoruz. Ancak şimdilik böyle bir operasyon gündemde değil.” dedi.

2016 yılından beridir herhangi bir makyaj veya yenilenme operasyonu geçirmeyen Egea’nın yenilik operasyonu için Aytaç, “Yeni Egea ile bu yılın sonunda tanışacağız hatta 2020 sonu 2021 başı demek daha doğru olur.” dedi. Aytaç, 4 senede 185 bin adet Egea satışı gerçekleştirdikleri için geri bildirimlerle alakalı zengin bir havuzları olduğunu ve makyaj kapsamında otomobilin nerelerine dokunacaklarını iyi bildiklerini söyledi.

Aytaç, “Bu soruya ek olarak 2020 yılında gelecek bazı diğer yeniliklerde de bahsetmek istiyorum. Özellikle Fiat Professional tarafında Ducato’da tam otomatik şanzımanlı versiyonu 2019 yılının sonunda pazara sunmuştuk. Tam elektrikli Ducato modelimizle de 2020 yılında tanışacaksınız. Doblo'muzun ise yeni donanımlı versiyonları söz konusu. Yine Fiorino içinse 1.4 lpg’li versiyonu geçtiğimiz aylarda tanıttık. Fiorino'da da donanım anlamında yenilikler olabilir. Ayrıca bu yılın ilk çeyreğinde yeni 500 X’i Türkiye’de satışa sunacağız.” dedi.

2-3 YIL İÇİNDE MİLYON ADETLERE TEKRAR ULAŞABİLİRİZ

2019 yılına göre pazarın daha hareketli olacağını söyleyen Aytaç, “2020 yılı sonunda toplam satışların 550-560 bin aralığında olacağını tahmin ediyoruz. Düşen faizler ve beklenen ticari hareketlilik pazarın bu yönde hareket etmesini sağlayacaktır. Ayrıca otomotiv sektörünü çok iyi okuyan bir devlet desteğimiz var ve atılan adımların pazarı hareketlendiren doğru aksiyonlar olduğunu söyleyebilirim.” dedi ve “Türkiye’nin otomotiv pazarıyla alakalı en önemli dinamiklerden biri kredi faiz oranları. Yılın son çeyreğinde devreye alınan kamu bankalarının kredi faiz destek kampanyası ile bir anda showroom trafiğinin arttığını gördük. Bu da insanların otomobile olan ihtiyacını ve doğru koşullar bir araya geldiğinde pazarın potansiyelinin nasıl ortaya çıktığını bize gösteriyor. Milyon adetlik satışları gördük ve gelecek 2-3 yıl içinde bu adetleri yine görmemiz mümkün.” diye ekledi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI BEKLENENİN ÜZERİNDE OLABİLİR

Hurda indiriminin sona ermesi de bizim olduğu gibi üreticilerinde gündemlerindeki en önemli konulardan biri. Bu duruma ise Altan bey alışılmışın haricinde farklı bir açıdan baktığını anlattı. “2020 yılında hafif ticari araç segmentinin daha yüksek satış adedine ulaşacağını bekliyorum. Çünkü hurda indiriminin kalkması otomobil fiyatlarını yukarıya götürürken HTA’larda bu durum daha makul seviyelerde. 2020’de artacak olan ticaret hacmiyle birlikte satışların artacağını düşünüyorum.” dedi.

Fiat olarak hedeflerinin de 2019 yılı satış adetlerinin üzerinde olduğunu ve pazar payı konusunda belki aynı yüzdeyi yakalayamayacaklarını belirtti.

FIAT YOL ARKADAŞIM’IN YENİ VERSİYONU GELECEK

Fiat’ın 2019 yılı içinde tanıttığı bir diğer hizmeti “Fiat Yol Arkadaşım Connect” oldu. Bu uygulama sayesinde yaşanan 5 kritik trafik kazasında 2 defa ambulansın uygulama yardımıyla kaza yerine gönderildiğini Altan bey bizzat açıkladı. Uygulamanın ücretli olan versiyonunu kullanan 6600 kullanıcı mevcutmuş, ancak ücretsiz 24 bin 500 adet kullanıcıları da bulunuyor. Fiat Yol Arkadaşım uygulamasını sadece yeni otomobil alanlar değil eski Fiat kullanıcıları da kullanabiliyor.

Altan Aytaç bu konuyla alakalı yeni bir çalışmalarının olduğunu da söyledi. Aytaç, “Bu konudaki yeni çalışmalardan biri filo kullanıcılarını da ilgilendiriyor. Bu yeni sistem sayesinde araçlar tek bir uygulama üzerinden kontrol edilebilecek.” dedi. Fiat’ın önemli hizmetlerinden biri de mekanik bakımı 1 günden fazla sürede giderilemeyen kullanıcıya ikame araç vermek.

“BURSA FABRİKAMIZ BİZİM GURURUMUZ”

FCA’nın en önemli üretim tesislerinden biri olan Tofaş Fabrikası hakkında da konuşan Aytaç, “Fabrikamız WCM (World Class Manufacturing) programı kapsamındaki denetimlerde, bu yıl 4 puanlık artışla 81 puana ulaştı ve bu sonuçla, FCA'in dünya genelindeki fabrikaları içerisinde zirveye yerleşti. Fabrikamız bizim gururumuz!” dedi.

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“PSA İLE BİRLEŞME OLUMLU OLACAKTIR!”

Fiat’tan yetkili birini yakalamışken FCA ile PSA arasındaki birleşme hakkında da konuşma fırsatı bulduk. Aytaç, “Resmi olarak açıklama yapmak ve bu birleşmenin sonucunda neler olacağını görmek, tahmin etmek gerçekten şimdilik çok zor. Ancak bu birleşme sonucunda ortaya çıkan grup dünyanın 4. büyük üreticisi olacak. PSA ile gerçekleştirilecek bu birleşme sinerjisinin tüm süreçlere olumlu yansıyacağını söyleyebilirim.” dedi.

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(FOTO : TOFAŞ/Fiat)