Son dakika… Otomotiv şirketlerine ‘rekabet’ baskını!

Sıfır araçta fiyat birliği ve 2. elde fiyat koruma yapılıp yapılmadığının araştırıldığı ifade edilirken yetkililerden baskınlarla ilgili açıklama geldi.

Bu baskınlardan hiçbir şey çıkmayacağını belirten yetkililer, “Geçen yıl da ihbar ve şikayetler üzerine markalarda inceleme yapmışlar ve hiçbir suç unsuru bulamamışlardı. Rutin bir durum” ifadelerini kullandı.

“DİSTRİBÜTÖRLERİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOK”

Başka bir üst düzey yetkili de soruşturmayla ilgili olarak, şunları söyledi:

* Benim tahminim ikinci eldeki fiyat artışını araştırıyorlar. Ama bizle bir ilgisi yok ki olayın.

* Hem galeriler hem de bireysel tüketicilerin ilan sitelerine koydukları yüksek fiyatlar söz konusu.

* Bu noktada distribütörlerin yapabileceği bir şey yok.

BİLGİSAYARLARA EL KONULDU İDDİASI

Bu arada yapılan baskınlarda bazı üst düzey yöneticilerin bilgisayarlarına da el konduğu iddia ediliyor.

Kurum yetkililerinin markaların genel merkezlerinde özellikle sıfır araçta filo yöneticileri ile üst yönetimin e-postalarını taradığı belirtiliyor.

İKİ KEZ GİDİP BULAMAMIŞLAR

Yapılan baskınlarda ilginç gelişmeler de yaşanmış. Bir filo kiralama şirketinin eski genel merkezine giden Rekabet Kurumu yetkililerinin durumdan haberdar olmadığı için kapıda kaldığı, daha sonra yeni adrese giden yetkililerin orada da kimseyi bulamadığı ifade edildi. Bu arada söz konusu şirketin pandemi nedeniyle hâlâ evden çalışmaya devam ettiği öğrenildi.