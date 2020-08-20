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Son iki sezondur Formula E şampiyonu oluyorlar!

Geçen sezon Takımlar ve Pilotlar Şampiyonluğunu kazanan DS Automobiles; DS TECHEETAH, António Felix da Costa ve Jean-Éric Vergne sayesinde 2019-2020 sezonunun da galibi oldu.

Sozcu.com.tr
09:06 -
Haberler Otomotiv
Son iki sezondur Formula E şampiyonu oluyorlar!

Marka, 2018-2019 sezonunda DS TECHEETAH ve Jean-Éric Vergne ile takımlar ve pilotlar olmak üzere iki şampiyonluğu da kazanmıştı. Bu sezon da DS TECHEETAH ve António Félix da Costa ile şampiyonluk payesini korumuş oldu. Üstelik iki şampiyonluk da ilk defa sezonun son yarışından önce kazanıldı.

DS Automobiles şu anda en fazla art arda şampiyonluk (2 Takım ve 2 Pilot), en fazla pol pozisyonu (13) ve tek bir takım için en fazla birinci sıra pozisyonu (DS TECHEETAH ile 2) rekorlarını elinde tutuyor. DS Automobiles 2016'dan beri her yıl ePrix yarışlarını kazanan tek üretici.

Formula E yarışlarındaki çifte şampiyon E-TENSE teknolojisi, Eylül ayı itibariyle Türkiye yollarında DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 300'ün kalbinde yol almaya başlayacak.

Eylül ayı Türkiye
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