Son zamanların “en sportif” Toyota’sı…

Toyota’nın dünya çapında en çok satılan modelleri arasında olan hatta tüm markaların en çok satan modelleri arasında yer alan Corolla, HB ürün versiyonuyla da artık satın alınabiliyor.

Önceden Auris adıyla satılan HB otomobil, yeni ve efsane ismiyle bundan sonraki hayatına devam edecek.

Corolla HB’i ilk defa gördüğünüzde standart bir Corolla görmediğinizi ilk andan itibaren fark ediyorsunuz.

Önden otomobile baktığınızda daha geniş ve kızgın bakışlı olan farlar, ön tamponda yer alan siyah, gri ve gövde rengi detaylarla desteklenmiş. Ayrıca diğer Toyota modellerinde de hatırladığımız gibi “mavi gölgeli” marka logosu otomobilin hibrit teknolojisine sahip olduğunu vurguluyor.

Otomobilin yan profiline göz attığınızda ise karşınıza çamurluklarından kaslı olduğunu vurgulayan ama genel olarak sade bir tasarıma sahip olan bir otomobil çıkıyor. Tabiî ki ön çamurluklardaki hybrid logolarını da unutmamak lazım…

Corolla HB’nin arkasına göz attığınızda ise çift parçalı stoplar hemen size merhaba diyor. Ayrıca logonun olduğu kısmı çıkıntılı biçimde tasarlanan bagaj kapağı da oldukça şık. Son olarak çift renkli tampon her ne kadar egzoz çıkışlarını gizlese de sportif duruşuyla otomobilin farklılığını ve gövde biçimini (HB) desteklemiş.

Otomobilin içine geçmeden gelelim boyutlarına. Corolla HB; 4370 mm uzunluğa, 1790 mm genişliğe ve 1435 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin dingil mesafesi ise 2640 mm olarak belirtilmiş. Bu ölçüleri otomobilin ülkemizde üretilen Sedan gövde tipli versiyonuyla karşılaştırırsak, 260 mm daha kısa, 10 mm daha dar, 100 mm daha alçak olduğu hemen ortaya çıkıyor. Dingil mesafesinde ise sedan gövdeli otomobil 60 mm daha cömert.

Hibrit motorlu versiyon olan test aracımızın gövde ağırlığı 1310 ile 1425 kg aralığında ayrıca otomobilin bagaj hacmi de 471 litre olarak belirtilmiş.

Corolla HB’nin içine göz attığımızda ise karşımıza standart sedan versiyondan farksız bir iç mekan çıkıyor.

Üç kollu direksiyon markanın diğer modellerinden de tanıdık. Direksiyon üzerinden multimedya sistemine, yol bilgisayarına ve hız sabitleme sistemine kolayca erişebiliyorsunuz.

Direksiyonun hemen arkasında kalan gösterge panelinin orasındaki bölüm renkli bir dijital ekran. Bu ekranın ekrafında kalan bölümler ise mekanik göstergelerden oluşuyor ve motor devri, yakıt, su sıcaklığı bilgilerini size veriyor.

Ön konsolun ortasında yer alan multimedya ekranı ise diğer Corolla modelleriyle aynı boyutta ve aynı özelliğe sahip. Ayrıca sistemin ana menülerine olan geçişleri standart düğmelerle yapıyor olmak oldukça kullanışlı.

Corolla HB’nin koltukları da sportif dış tasarımı destekleyen tarzda. Yan destekler ve uzun kafalığı sayesinde hem sizi tamamen sarıyor hem de güvenliği bir üst seviyeye çıkartmış oluyor.

Otomobilin motoruna gelecek olursak işler pek karışık değil. Toyota uzun bir süredir ülkemizde de hibrit motorlu araçlarının pazarlama stratejilerini sürdürüyor. Bu strateji kapsamında markanın en güncel hibrit modeli de Corolla HB oluyor.

Sedan modelde olduğu gibi 1.8 litrelik atmosferik, 4 silindirli motorla kombine edilen elektrik motoru otomobili olabildiğince ekonomik bir şekilde hareket ettirmek üzere çalışıyor.

Toplamda 122 bg güç üreten bu iki ünite sayesinde otomobil benim kullandığım süre boyunca şehir içi trafiğinde 4.8 lt / 100 km’lik yakıt tüketim verisini bana sundu. Otomobilde kullanılan hibrit teknolojisi Corolla HB’yi daha fazla elektrikle gitmesi için zorluyor. Bu durumda aracın daha az fosil yakıt tüketmesini sağlıyor diyebilirim.

Sürüş esnasında elektrikli motorun sessizliğinden kaynaklı olarak rüzgar ve yol sesi kabin içinde rahatlıkla duyuluyor ancak bu durum otomobilin yalıtım malzemelerinin kalitesiyle alakalı değil.

İçten yanmalı motor devreye girdiği zaman ise eCVT şanzıman eğer sizin uzun süreli bir hızlanma isteğinizi görürse motoru yüksek devirde tutarak sessizlik içinde seyahatinizi baltalayabiliyor.

Otomobilin ağırlığı ve motorunun performansı konusunda aklında soru işareti olanlara da şunu belirtmek isterim. Corolla HB hybrid, sahip olduğu teknoloji sayesinde hem tüketim konusunda tasarruflu hem de performans istediğiniz zaman size cömertçe cevap verebilen bir otomobil. Özellikle elektrik motoruyla birlikte çalışan içten yanmalı motor ani hızlanmalarda işinizi fazlasıyla görüyor. Ancak eCVT şanzıman ne yazık ki pek tatlı değil.

Corolla HB’i ülkemizde 1.2 turbo ve 1.8 hybrid motor seçenekleriyle tercih edebilirsiniz. 1.2 benzinli turbo motorlu otomobil 215 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyorken, hibrit motorlu Corolla HB’ler de 305 bin TL’den başlayan fiyatlarla kendisine alıcı buluyor.

Test otomobilimizin donanımda olan bir Corolla HB ise 352 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara sahip.