Spor otomobil üreticisi 25 Mart’a kadar…

Corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği lokasyonlardan biri olan İtalya’da otomotiv sektörü de zor durumlar yaşıyor. Hafta içi gelen haberlerde ülkenin en büyük üreticisi olan FCA, 4 üretim tesisini Corona virüsünden dolayı durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Ayrıca ülkenin en büyük otomobil bayisi olan Auto Torino da faaliyetlerini durdurma kararı aldığını belirtti.

Otomotiv endüstrisinin en önemli lastik tedarikçilerinden ve üreticilerinden biri olan Pirelli ise bu krizden dolayı üretimini yavaşlatacağını açıklamıştı. Günümüze geldiğimizde de Lamborghini, İtalya’nın kuzeyinde Bologna’da yer alan fabrikasını 25 Mart tarihine kadar kısıtlı bir biçimde çalıştıracağını açıkladı. Markanın CEO’su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada, “Hızlı ve doğru bir biçimde, halkla ortaklık yaparak işe tekrar başlamak için durumu izlemeye devam edeceğiz. Bu önlem şu anda bulunduğumuz durum için gerçekleştirmemiz gereken bir sosyal sorumluluk ve yüksek duyarlılık eylemidir.” dedi.

Lamborghini geçen yıl Çin, Hong Kong ve Macau’da 770 adet otomobil teslimatı gerçekleştirmişti. Markanın bir diğer en büyük otomobil pazarı olan Amerika’da ise teslimat sayısı 2 bin 374 adetti.