2018 yılının haziran ayından beridir kötüye giden otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılına hızlı bir giriş yaptı. Bu hızın en temel sebebi ise kredi faizlerinin düşürülmesi. Bu sayede azalan finansman maliyeti tüketiciyi yeni otomobil almaya yönlendirdi.

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Son 1.5 yıl içerisinde yaşanılan bu ekonomik durgunluk otomobil satın almak isteyen tüketiciyi yüksek fiyatlardan dolayı 2. el araçlara itti. Bu durumu fırsat bilen otomobil ticareti yapanlar enflasyonun da etkisiyle fiyatları iyice yükselttiler.

2019 haziranda sona eren ÖTV indirimi ve 2019’un son gününde biten hurda indirimi ise özellikle otomobil fiyatlarına artı bir değer kattı.

Premium, lüks ve üst segment otomobil fiyatlarına göz attığınızda ise 2. ellerin fiyatları neredeyse yenilerle aynı, hatta fazla olanı bile var… Durum böyleyken markaların yaptığı kampanyalar kullanıcılara 2. el yerine yeni otomobil alma fırsatı sunyor. İşte 2020 yılı Şubat ayı otomotiv kampanyaları…

DACIA FAİZLERİ SIFIRLADI!

Kampanya dahilinde Dokker, Sandero ve Duster ECO-G modellerinde 12 ay vade ile 24.000 TL kredi için sıfır faiz avantajı bulunuyor.

Şubat ayında Dacia Dokker 83.250 TL'den, Sandero 84.350 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster ECO-G ise 114.000 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim yer alıyor.

FRANSIZ PREMIUM MARKADAN TAKAS DESTEĞİ

DS Automobiles; premium SUV segmentinde dikkatleri üzerine çeken tasarımıyla 2020 model yılı DS 7 Crossback için Şubat ayına özel takas desteği ve 150.000 TL tutarında kredi için 12 ay %0 faiz uyguluyor.

DS 7 Crossback'in benzinli ve dizel modelleri Şubat ayında takas desteğinin yanı sıra 150.000 TL tutarında kredi için 12 ay %0 faiz ile satışa sunuluyor.

FIAT’TAN UYGUN KREDİ FIRSATI

Fiat, Şubat ayında Egea ailesi ile birlikte Fiat Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kullanılabilecek avantajlı koşullar doğrultusunda 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

Fiat, “Egea Konforuna Sahip Olmak Herkesin Hakkı” mottosu ile ay boyunca “Otomatik vites farkı bizden” kampanyasını da devam ettiriyor. Marka, 2020 model yılına ait Egea Ailesi sedan modellerin otomatik şanzımanlı versiyonlarını, 50 bin TL 24 ay ve yüzde 0,69 faiz fırsatı ile 160 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuyor.

JEEP’TEN 20 BİN TL’LİK İNDİRİM!

Şubat ayı boyunca Renegade'de fiyatları sabitleyen Jeep, 2020 model yılı bir Renegade sahibi olmak isteyenler için de fırsatlar sunuyor. Kampanya ile 2020 model Renegade'ler Şubat ayına özel, anahtar tesliminde 15 bin TL'lik indirim fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Renegade 189 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Jeep, şubat ayı sonuna dek Compass modellerine özel anahtar tesliminde 20 bin TL'lik indirim sunuyor.

KIA’DAN FAİZ KAMPANYASI

Markanın B-SUV segmentinde yer alan modeli olan Stonic, 1.4 benzinli ve 1.6 dizel motor seçenekleriyle C hatchback segmentinde yer alan modeli olan Ceed, ve A segmentinde tasarımı ve sınıfının üstünde iç hacmiyle rakiplerinden ayrılan Picanto, şubat ayı boyunca 30.000 TL'ye 15 ay boyunca %0,59 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Kia Rio ise şubat ayının sonuna kadar 30 bin TL'ye, 12 ay boyunca yüzde sıfır faiz avantajıyla yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor.

Sportage, şubat ayının sonuna kadar Elegance 4X4, Prestige ve Prestige Design paketlerinde 50 bin TL'ye 18 ay sıfır faiz fırsatıyla Kia yetkili satış noktalarında SUV severleri bekliyor.

MEGANE SEDANLAR 131 BİN TL’DEN BAŞLIYOR!

Kampanya kapsamında 2020 model Clio HB ve Megane Sedan modellerinde 24.000 TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Şubat ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg 95.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 131.000 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500 TL indirim imkanı da yer alıyor.

MERCEDES-BENZ KAMYONLARDA KAMPANYALAR DEVAM EDİYOR!

Mercedes-Benz'in Türkiye'de üretilen kamyon ve çekici modelleri, Ocak ayından Mart sonuna kadar devam eden kampanya kapsamında 3 farklı kamu bankasından 500.000 TL ve 60 aya kadar % 0,69 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor.

Bu özel kampanya kapsamında 3 ayrı bankadan, her bir araç için 500.000 TL'ye kadar kredi kullanım imkânı sunuluyor. Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı ve altındaki; Euro 6 çekici ve Euro 6 6×4/8×4 inşaat kamyonları, kargo ve hafif kamyon modelleri için 60 aya kadar tüm vadelerde % 0,69 faiz oranı geçerli.

NISSAN’DAN AKILLI FIRSATLAR

Nissan, şubat ayı sonuna kadar devam edecek kampanya indirimlerini, 24 ay 0,49 faiz avantajıyla desteklemeye devam ediyor.

Qashqai, X-Trail, Micra ve Navara modellerinde faiz oranını “yüzde 0,49” olarak belirleyen NISSAN, Qashqai'de 50 bin, X-Trail'de 60 bin, Navara'da 100 bin TL'ye varan kredi tutarları için 24 aya varan vade imkânı sunuyor.

Qashqai'ler 10 bin TL'ye varan kampanya indirimi ve 50 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,49 faiz oranlarıyla yeni kullanıcılarını bekliyor.

Navara ise 3 bin TL'ye varan kampanya indirimi ve şubat ayı boyunca 100 bin TL için 24 ay yüzde 0,49 avantajı ile macera severler ve işini heyecanla yapanlarla buluşuyor.

X-Trail'ler, yeni nesil motoruyla en konforlu, en rahat yolculuğu yapak isteyenlere şubat ayına özel 60 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,49 faiz imkanı ile satışa sunuluyor.

HER PEUGEOT’TA KAMPANYA VAR

Peugeot 3008'in yanı sıra standart yedi koltuklu, segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi Dizel motorlu Peugeot 5008 modellerinde 90.000 TL için 36 ay %0,69 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

Peugeot 308, Yeni nesil tasarım çizgisi, 7” kapasitif dokunmatik ekranı ve üstün yakıt ekonomisi ile Peugeot 301 50.000 TL için %0,99 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot 208 Signature versiyonu Şubat ayına özel 121.200 TL anahtar teslim fiyatı ve %0,99 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Yeni Peugeot Rifter, 60.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot hafif ticari araç modellerinde ise 50.000 TL için 12 ay %0,69 faizli kredi kampanyası sunuluyor.