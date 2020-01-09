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Süperminilerin en güvenlisi!

Yeni Renault Clio, Euro NCAP tarafından 2019’da test edilen otomobiller arasında en güvenli "süpermini" seçildi. Yeni Clio, 2019 yılı ortasında Euro NCAP testlerinden en yüksek puan olan 5 yıldızın sahibi olmuştu.

Sozcu.com.tr
12:14 -
Haberler Otomotiv
Süperminilerin en güvenlisi!

Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakının yeni platformu olan CMF-B altyapısını kullanan yeni Clio, Türkiye’de yer alan Renault fabrikasında üretiliyor. Otomobil, yolcuların tamamına optimum destek sağlayan koltuk yapısı ve aktif gergili, yük sınırlayıcıları emniyet kemerleri ile öne çıkıyor. Renault tarafından desteklenen Fix4sure teknolojisi, en üst seviyede yolcu güvenliği sağlıyor ve kaymaya bağlı yaralanmaları önlüyor. Ayrıca Yeni Clio'nun iç mekanı, ön ve arka sıraya her tip çocuk koltuğu isofix ve I-size sistemiyle yerleştirilebiliyor. Yandan darbelerde ise arka yolcular için geliştirilmiş kafa koruması sağlanıyor.

(FOTO: Renault ve EuroNCAP)

Çocuk Emniyet Euro Nissan otomobil Türkiye
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