Sürücüsüz kargonun tam zamanı…

Nuro, Amerika’nın Arizona ve Texas bölgelerinde market teslimatları için test edilen araç şimdi de California’da bu tarz teslimatlar için test edilecek. Sürücüsüz kargo aracı maksimum 25 mil hıza çıkabiliyor ve hava şartları uygunsa 35 mile kadar hızlanabiliyor.

Amerika’da sürücüsüz araç ile teslimat konusunda ilk izni alan ve testlere başlayan firma olan Waymo, Nuro’nun tek rakibi olarak gözüküyor. Waymo’nun ayrıca sürücüsüz otomobil testleri yaptığını da biliyoruz. Son olarak California yollarında test yapan 65 firma bulunuyor.

California Motorlu Araçlar Departmanı Müdürü Steve Gordon yaptığı açıklamada, “DMV’nin en önemli ve üzerinde durduğu konu trafikteki herkesin güvenliği. Nuro, DMV’nin California yollarında sürücüsüz araçlarıyla testlerini gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyulan tüm gereksinimleri karşıladığını ispatladı.” dedi.

Nuro son olarak R2 isimli prototipini test etmeye başladı. Hafif, dar ve elektrikli olan bu araç tamamen sürücüsüz çalışabiliyor. Firma direksiyon ve yan aynalar olmadan sürücüsüz araçların seri üretiminden federal bir muafiyet alan ilk otonom araç üreticisi olma özelliğine de sahip!

Firma Bay Area’da modeli belirtilmeyen bir Lexus marka SUV ile sürücüsüz araç testleri gerçekleştiriyordu. Ancak corona virüsü salgını firmanın testlerine ara vermesine sebep oldu. Nuro, “Bizim planımız Mountain View’deki müşterilere ilk etapta sürücüsüz araçlarla teslimat gerçekleştirmek.” olarak açıkladı. Firmanın avukatı David Estrada, “Bu teslimat hedefi bize yerel firmalar ve satıcılarla sürücüsüz araç teslimatı gerçekleştirecek kargo sözleşmesi yapma imkanı ve izni tanıyacak. Bundan sonraki adımımızda ise hizmetlerimizi eyalet geneline taşıyacak izinler alabilmek” dedi.