SUV ve minibüse talep arttı!

Enterprise, Yeni Tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla birlikte değişen ulaşım alışkanlıklarını ve araç kiralama sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Enterprise

Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, “Yaptığımız anketler ve incelediğimiz detaylı raporlar çerçevesinde, corona virüsü süreciyle birlikte, insanların artık kendi araçları veya kiraladıkları araçlarla seyahat etmeyi tercih ettikleri ortaya çıktı. Burada da en önemli etken hijyen ve güvenilirlik oldu. Yeni normalde artık hizmet kalitesi çok daha önemli hale gelecek. İşini doğru yapanlar müşteriyle olan bağını güçlendirecek” diye konuştu.

“Minibüs ve SUV talebi yükseldi, aylık kiralama yüzde 60 arttı”

Tangün, “Haziran ayı itibariyle minibüs ve SUV araç kiralamalarında çok ciddi artışlar yaşandı. Çünkü, insanlar ailece seyahatlerini uçak veya otobüslerden bireysel kiralamaya yönlendirdi. Bu noktada, bavul kullanımı ve kişi sayısı, minibüs ve SUV gövde tipli araç ihtiyacını ortaya çıkardı.” dedi.

UYGUN FİYATLI TATİL PAKETLERİ HAZIR!

Haziran ayına girilmesiyle birlikte çeşitli tatil paketleriyle mobilite ihtiyaçlarını karşılayacaklarını da ifade eden Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Haziran ayı ile geçtiğimiz yeni süreçte, ülkemizde insanların özellikle memleketlerine ailesini götürüp geri gelme yönünde talepleri olduğunu gözlemliyoruz. Bununla birlikte, tatil beldelerine de yine kiraladıkları araçlarla gitmek isteyenlerin oranı oldukça yüksek. Bu doğrultuda, müşterilerin ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli tatil paketleri oluşturduk.” dedi.

Tangün, “Oluşturduğumuz tatil paketleriyle vatandaşlarımız, aracı istedikleri adresten teslim alıp gittikleri bölgede Enterprise ofisi olduğunda, evlerinden yazlıklarından otellerinden geri teslim edebilecekler. Güvenilir hijyen yine ilk önceliğimiz olacak. Aylık ve haftalık esnetilmiş kilometre paketleriyle ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılayabilecek. Örneğin; İzmir'e, Antalya'ya Bodrum'a veya Trabzon'a gidip aracı orada teslim edebilecek. Veya kısa süreliyse aynı şekilde uygun fiyata dönebilecek” ifadelerini kullandı.” diye ekledi