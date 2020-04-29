Tam 15 yıl önce bugün…

Bugatti, Veyron modeliyle 400 km/s hız bariyerini aşan ilk seri üretim modele sahip marka olmuştu. Bundan tam 15 yıl önce markanın kazandığı bu unvan 1000 beygir üzerinde güç üreten Veyron’u da otomotiv endüstrisinde farklı bir noktaya koymuştu.

Veyron, 8 litre hacminde, W16 silindirli ve 4 turbolu motoru sayesinde 1001 ps güç ve 1250 Nm tork üretebiliyor. Otomobilin gücünü ise 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman dört tekere birden düzgün bir şekilde aktarıyor.

Veyron’un 0’dan 100 km/s hıza ulaşması için sadece 2.5 saniyeye ihtiyacı vardı ve otomobil 200 km/s hza ise 7.3 saniyede ulaşmayı başarabiliyor. 0’dan 300 km/s hıza ise Veyron 16.7 saniyede ulaşmayı başaran ender otomobillerde biri…

Marka bu otomobili üretirken kendisine 400 km/s hız bariyerini aşmayı hedef olarak belirledi. Rekor efsane Porsche modeli olan 917’nin elinde bulunuyordu. Bugatti’nin Başkanı Stephan Winkelmann, “Bugatti 110 yıldan fazla bir süredir otomotiv mühendisliğinin zirvesinde bulunuyor. Veyron 16.4 ile marka, 2005 yılında sadece dünyanın ilk hiper spor otomobili olma özelliğinin yanında inanılmaz bir hız rekoru da kırdı.” dedi.

Winkelmann, “Rekorun kırılmasından sonra 15 yıl sonra bile Veyron’un tasarımı, aracın gücü onu otomotiv tarihinin bir simgesi haline getiriyor. Gerçekten olağanüstü bir otomobil!” diye devam etti.

2005 yılında rekoru kırmak için Veyron’un direksiyonunda oturan test pilotu Uwe Novacki , “Sürüşten önce korkmuyordum ve heyecanlı değildim ama çok saygı duyuyuordum. Çoğu kez yüksek hızlarda otomobil kullandım ama bu defa durum tamamen farklıydı. Bu tecrübe diğerlerine hiç benzemiyordu!” dedi.

Fransa’nın yakınlarında Molsheim’da yer alan test pistinde ilk tur 380 km/s hıza ulaşılarak tamamlandı. Ancak 2. kez piste çıkmadan önce Novacki, “Otomobil çok sessiz, tamamen hızlı ve motor gerçekten çok fazla güç üretiyor. Ne kadar hız yapabileceğine çok dikkat ediyorum. İlk turlarda 230 km/s hızlara çıktığımda çok stabildi.” açıklamasında bulundu.

Novacki sonrasında ise, “Otomobilin ne kadar hız yapabileceğini görmek için piste çıktığımda 1001 ps gücü tamamen kullanmak istedim ve gaza olabildiğince sert bir biçimde bastım. Sonrasında ise 400 km/s hıza güvenli, stabil ve çok efor sarf etmeden ulaşabildim.” açıklamasında bulunmuştu.

Veyron pistte yer alan düzlüğün sonunda 411 km/s hıza ulaşmayı başararak rekoru kırmıştı. Sonuç olarak bu değer kağtlara 407 km/s hız olarak geçmişti. Bu dakikadan itibaren Veyron, “Dünyanın en hızlı seri üretim otomobili” oldu.