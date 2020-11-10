Tam 285 bininci kamyonu ürettiler

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 285.000'inci kamyonunu üretim bandından indirerek sahibine teslim ediyor. Mercedes-Benz'in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından biri olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 285.000'inci kamyonu, Mercedes-Benz çekici ailesinin en donanımlı araçlarından Actros 1851 LS 4×2.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, bugün gelinen noktada Daimler AG’nin en önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda ve dünya standartlarında üretim yapıyor. Türkiye'deki her 10 kamyondan 7'sini üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Aksaray Kamyon Fabrikası, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine kamyon ihraç ediyor. Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 8'ini karşılayan Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası'nın kamyon ihracatı kurulduğu 1986 yılından bu yana 74.000 adedi aştı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Andreas Bachhofer, “2022'de ulaşmayı hedeflediğimiz 300.000'inci kamyon üretimine emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi ve “34 yıllık fabrika tarihimizde emeği olan tüm çalışanlarımızı tebrik ediyoruz.” diye ekledi.