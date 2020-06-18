Tatil için ‘karavan’ kiralayabilirsiniz!

Son günlerde talebin arttığı karavanlarda fiyatlar da yukarıya doğru hareketlendi. Özellikle corona virüsü salgınıyla birlikte artan bu talep firmaları alternatif yöntemlere itti. Avis kiralama şirketi bünyesinde kurulan Avis Caravan ile bu tarz araçları kurumsal firma güvencesiyle kiralayabiliyorsunuz.

Avis Caravan, özgürce tatil yapmak isteyen tatilcilere, üst düzey hijyen ve güvenli ortam ile otel konforundaki hizmeti beraberinde sunuyor. Kamp yapmayı, doğayla buluşmayı tercih edenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan firmanın filosunda yer alan motokaravan ve çekme karavanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilerek üst düzey hijyen ve güvenlik koşulları ile bir sonraki Avis Caravan müşterisi için hazır hale getiriliyor.

Avis Caravan, standart olarak bulunan yatak, buzdolabı, televizyon, masa, tuvalet, lavabo, mutfak dolapları gibi temel ihtiyaçların yanı sıra camping için gerekli olan birçok malzemeyi de müşterilerine sağlıyor. Doğa severler diledikleri takdirde, bisiklet, karavana monte edilebilen bisiklet taşıma aparatı, mutfakta gerekli olan temel gereçler, camping için gerekli olabilecek masa ve sandalyelerden oluşan kamp seti, çadır ve şişme yatak gibi diğer ekipmanları da hizmet süresi boyunca Avis Caravan'dan temin edebiliyor.