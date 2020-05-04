Tek bir araç bile satılmadı, Nissan’ın Türk başkanı şok oldu!

Corona virüsü nedeniyle global otomotiv pazarı çökerken, üretimlerin durduğu, bayilerin kapandığı nisan ayına ilişkin ülkelerden resmi sonuçlar art arda gelmeye başladı. Fransa'da nisan ayında otomotiv pazarı yüzde 89 düşerken, Hindistan ise sıfır çekerek tüm dünyayı şaşırttı. Nisan ayında Hindistan'da tarihinde ilk kez bir tane bile araç satılmadı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ KAPANDI

Geçen sene Nissan Türkiye Genel Müdürlük görevinden Nissan Hindistan Başkanlığına atanan Sinan Özkök, yaşanan bu tarihi gelişmeye ilişkin Sözcü'nün sorularını yanıtladı. Tüm ülkenin 24 Mart'tan bu yana karantinada olduğunu belirten Özkök şöyle konuştu: “Hükümet acil ihtiyaçlara ilişkin üretim ve satış hariç tüm işletmeleri, fabrikaları kapattı. Otomotiv sektörü de bu süreçte kapandı. Bu önlemler ilk etapta 14 Nisan'a kadardı ama daha sonra 3 Mayıs'a kadar 2. bir uzatma geldi. Dolayısıyla otomotiv sektörü nisan ayını tarihinde ilk defa sıfır satışla geçti. Ben de profesyonel yaşamımda ilk kez ay sonu kapanışı yapmadım.”

MAYISTA SIFIR OLMAZ

Hükümetin karantinaya ilişkin 2 haftalık 3'üncü bir uzatma daha yaptığını hatırlatan Sinan Özkök, “ Ama bu sefer yeşil/turuncu/kırmızı bölge uygulamasına geçildi. Yeşil ve turuncu bölgelerde bayiler açılabilecek. Biz de araç sevkiyatına başlayacağız. Mayısta sıfır satış olmaz ama pazarın çok düşük çıkacağı bir gerçek. Yeni Delhi, Mumbai, Chennai gibi büyük pazarlar maalesef kırmızı bölge kapsamındalar” diye konuştu.