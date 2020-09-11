Tek şarj ile 800 km’den daha fazla…

İlk olarak Amerika’da satışa sunulacak olan otomobilin fiyatı da menzili ve motor gücü kadar dikkat çekiyor. Bazı farklı versiyonlara sahip olan Lucid Motors Air 80 bin ila 170 bin dolar arasında fiyat etiketlerine sahip.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi markanın en performanslı otomobili olan bu araç 0’dan 100 km/s hıa tam 2.5 saniyede ulaşabiliyor. Aracın tam dolu bataryalarıyla gideceği menzilin ise 835 km olduğu belirtiliyor.

Otomobilin ilk satışa sunulacak olan versiyonu en performanslı ve en pahalı olan versiyonu. Bu aracın 2022 yılında Amerika’da yollarda olması bekleniyor. Lucid Motors’un bu otomobilinin en baz modeli ise 80 bin dolardan satışa sunulması hedefleniyor. Bu aracın menzili ise Dream versiyondan daha az olacak.

Lucid Air’in satış fiyatının Tesla Model S’den çok farklı olmadığı dikkatleri çekse de yüksek performanslı modelinin fiyatı Tesla’nın otomobillerinden çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Buna rağmen Lucid’in menzil ve beygir gücünün de yüksek olması işleri değiştiriyor.