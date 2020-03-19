Tekirdağ’dan ‘Atak’ geldi!

Karsan, filolarını yenileyen kentlerin arasında olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 27 adet Atak otobüs teslim etti! Teslimat törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Belediye Genel Sekreter Fatih Ünsal, Ulaşım Daire Başkanı Erdin Eral, Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin, Bölge Satış Yöneticisi Celal Yalnız, Satış Sonrası Hizmetler Bölge Yöneticisi Kemal Sibilik ile belediye çalışanları katılım gösterdi.

Karsan Atak, yeni dış tasarımı ve LED gündüz farlarıyla modern bir görünüme sahip. Ayrıca yeni ve teknolojik sürücü kabiniyle de dikkat çekiyor. Üç parçadan oluşan ön tamponuyla servis maliyetlerini düşüren Atak'ta; Şasi Yana Yatma özelliği, engelli rampası, ve USB girişleri de yolcuların hayatını kolaylaştırıyor. Yeni Atak'ın 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo dizel motoru ise 186 HP güç ve 680 Nm tork sunan yapısıyla performansından ödün vermiyor. Euro VI emisyon seviyesine sahip motor, çevrecilikte de son teknolojiyi kullanıcılarına sunmaya özen gösteriyor.