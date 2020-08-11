Temmuz ayındaki ilanların yüzde 48’i 100 bin TL ve üzeri…

Web sitesi “Vasıta” kategorisine ait Temmuz ayına ilişkin verilerini açıkladı. Rapora göre Temmuz ayında vasıta kategorisinde en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, Minivan & Panelvan, Arazi, SUV & Pick-up, Motosiklet ve Ticari Araçlar ilanları takip etti.

Sahibinden’in Temmuz verilerine göre; en çok beyaz, gri ve siyah renkli, model yılı ise sırasıyla 2015, 2012 ve 2016 olan, yakıt türünde dizel tercih edilen otomobillere ait ilanlar verildi.

Bu dönemde otomobil ilanlarının %55'ini sedan, %38'ini ise 5 kapılı hatchback kasa tipi modeller oluşturdu. Tüm ilanlar arasında araçların %44'ü 100 bin TL üzerinde satışa sunulurken, %21'i 200 – 300 bin kilometre aralığında yer aldı. En çok ilan verilen motor hacmi ise 1301 – 1600 cm3 aralığı olarak belirlendi. Otomobillerde yaş tercihi ise 6-10 yıl olarak öne çıktı.

sahibinden. com verilerine göre, Temmuz ayında en çok ilan verilen otomobil markası Renault olurken bunu Volkswagen takip etti. Opel, Ford ve Fiat ise ilan sayısı açısından öne çıkan diğer markalar oldu. Arazi, SUV & Pickup kategorisinde ise en çok Nissan Qashqai model araçların ilanı verildi, ilan bakanlar Temmuz ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault ve Ford marka otomobillerle ilgilendi.