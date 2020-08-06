Temmuz ayının şampiyonları

Corona virüsü salgını sebebiyle mart ayından itibaren gerileyen otomotiv pazarında hareketlilik haziran ayında yüzleri güldürmüştü. Yılın tam ortasında veriler yüzde 66 artarak 70 bin 973 adet olmuştu.

Haziran ayından sonra temmuz ayında da pazar büyük bir sıçrama yaparak son 10 yılın rekorunu kırdı. Pandemi sebebiyle ötelenen otomobil satın alma talebine bir de devlet bankalarının yaptığı düşük faizli kredi kampanyaları eklenince pazar 87 bin 401 rakamına ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 387,5 artış anlamına geliyor…

Peki toplam olarak satışlarda böyle bir artış olurken en çok satan marka ve modeller hangileri oldu? Sadece temmuz ayında Fiat, Fransız Renault’u geride bırakarak 12 bin 263 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Renault ise 11 bin 189 adet otomobil satarak ikinci sırada yer aldı. Türkiye’de üretim yapan bu iki dev markayı ise 4 bin 589 adet otomobil satan Volkswagen takip etmiş. Temmuz ayında yapılan satışlardan en çok dikkat çekenlerden biri ise 4 bin adedi aşan Audi oluyor. Alman premium marka ilk defa Volkswagen satış adetlerine bu kadar yaklaştı.

Yılın ilk 7 ayındaki satış adetleri incelendiği zaman ise Renault 47 bin 494 adetlik satışla açık ara lider pozisyonunda. Fiat ise 37 bin 475 ile Fransız üreticiyi takip ederken, Volkswagen 23 bin 474 adetle üçüncü sırada yer alıyor.

İlk 7 aylık dönemi incelediğinizde PSA Grubu markalarının ilk 10’da olduğunu fark ediyorsunuz. PSA’nın özellikle 2019 sonrasındaki yapılanması ve markaların yeni modelleri onları bu noktaya kadar getirdi diyebiliriz.

İŞTE TEMMUZ VE OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE EN ÇOK SATAN MARKALAR

İŞTE TEMMUZ AYINDA EN ÇOK SATAN MODELLER

FIAT EGEA TEMMUZ 12.143 ADET OCAK-TEMMUZ 36.922 ADET

RENAULT CLIO TEMMUZ 5.563 ADET OCAK-TEMMUZ 24.389 ADET

RENAULT MEGANE TEMMUZ 4.408 ADET OCAK-TEMMUZ 18.636 ADET

DACIA DUSTER TEMMUZ 3.288 ADET OCAK-TEMMUZ 9.040 ADET

TOYOTA COROLLA TEMMUZ 2.546 ADET OCAK-TEMMUZ 11.953 ADET

VOLKSWAGEN PASSAT TEMMUZ 2.355 ADET OCAK-TEMMUZ 12.605 ADET

OPEL ASTRA TEMMUZ 2.080 ADET OCAK-TEMMUZ 5.793 ADET

HONDA CIVIC TEMMUZ 1.917 ADET OCAK-TEMMUZ 9.643 ADET

HYUNDAI TUCSON TEMMUZ 1.772 ADET OCAK-TEMMUZ 6.281 ADET

FORD KUGA TEMMUZ 1.369 ADET OCAK-TEMMUZ 1.807 ADET