Tesla Almanya’da ağaç kesmeye devam edecek!

Tesla’nın sözcüsü Kathrin Schira yaptığı açıklamada, “Ağaç kesimi düzenli bir şekilde ilerliyor ve süreci yakından takip eden çevreciler orta yok” dedi.

Markanın Almanya’nın Gruenheide’de bir fabrika kuracağı ve 12 bin kişiye istihdam sağlayacağı Kasım ayında açıklanmıştı. Bunun için harekete geçen marka 2021 yılına kadar tesisi kurup üretime başlamak istiyor. Ancak Alman ve Avrupalı çevreciler bu bölgede bulunan nadir türlerin tehlikeye girip girmeyeceğini ölçmek için bir denetim yapıp bunun sonucuna göre hareket etmelerini hatta ağaç kesiminin bu durum sonuçlanana kadar durmasını istiyor.

Alman mahkemesi şubat ayında durdurulan, “bölgenin ağaçlardan arındırılması” hareketiyle alakalı aktivist grubun ağaç kesiminin acilen durdurulmasını çağrısını resmi olarak reddetti.

Almanya’nın Hristiyan Demokrat ve Özgür Demokrat partilerinden milletvekilleri, fabrika kurulumuna karşı yürütülen yasal savaşın ülkenin iş yapılacak bir yer olan imajına zarar vereceği konusunda uyarıda bulundular.

Tesla’nın, fabrika kurmak için belirlenen bölgede kesilen ağaçların karşılığında farklı bir bölgede ağaç dikmek üzere hükümetle anlaştığı da söyleniyor.