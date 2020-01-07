Tesla Almanya’da hangi modellerini üretecek!

Yıllık 500 bin adet üretim kapasitesine ulaşacak olan Tesla fabrikasının detayları Alman Brandenburg eyaleti tarafından kamu açıklamasıyla ortaya çıktı. 2021 yılında üretime başlayacak olan fabrika Berlin yakınlarında olacak.

Tesla’nın bu üretim tesisi 2021 yılında pres bölümü, dökümhane, gövde bölümü, boya bölümü, koltuk atölyesi, plastik parça üretimi, batarya üretimi, şanzıman ve motor bölümü, son olarak da üretim bandı finali olarak harekete başlayacak.

Tesla ilk etapta 3000’den fazla çalışana ihtiyaç duyacak ve bu rakam fabrika gelişimini devam ettirdikçe 8000’e ulaşacak. Tesla’nın web sitesinde yer alan iş ilanları ise inşaat proje müdürü, makine mühendisi olarak gözüküyor.

Tesla’nın bu duruma ek bir planı daha ortaya çıktı. Marka, Berlin yakınlarında kurulacak olan yeni hava limanı içerisinde tasarım merkezi açacağını yayınladı.