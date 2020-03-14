Tesla Avrupa’daki çalışanlarını geri çekti!

Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikasının inşaatına devam ediyor. Musk fabrikanın 2021 yılının ortalarında aktif hâle geleceğini açıklamıştı. Ancak Alman çevreci komisyonlarıyla yaşanan ağaç kesme sorunları, Alman bürokrasisinin yavaş işlemesi markayı sıkıntıya sokmuştu. Bir de bu durumda Corona virüsü yüzünden ülkedeki önlemler eklenince işler biraz karışmış…

Automobilwoche’nin haberine göre Marka Berlin yakınlarında kurulması planlanan fabrikanın inşaatında 30 Amerikalı çalışana sahip. Bu kişiler markanın merkezinden yani Amerika’dan Berlin’e sırf bu iş için gitmişler. Avrupa’da bir çok ülkeyi etkileyen ve ciddi önlemlerin alındığı Corona virüsü sebebiyle bu 30 çalışan ciddi bir korku içinde ülkelerine dönmeye başlamış. Markadan yapılan açıklamaya göre bu durumun fabrika kurulumuna etki edecek olumlu ya da olumsuz bir durumu söz konusu değil.

Amerika Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta Avrupa’ya gerçekleştirilecek olan seyahatlerin oldukça kısıtlı sayıda ve kontrollü olacağını duyurmuştu. Markanın Avrupa’ya yaptığı tesisin değeri 4.4 milyar dolar…