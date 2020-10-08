Tesla Berlin’deki fabrikasında yeni pillerini kullanacak

Tesla, Model Y üretimini 2021 yılının ilk yarısından itibaren Berlin’de kurulan fabrikasında gerçekleştirecek. Geçen ay Musk, Almanya fabrikasında gerçekleştirilecek üretimin ne kadar farklı olduğunu tüm dünyaya göstermek için kullanacaklarını da söyledi.

Reuters’ın haberine göre Tesla’nın yeni bataryaları silindirik bir tasarımda ve 4680 diye adlandırılıyor. Bu piller daha fazla enerji depolaması yapabiliyor ve üreticinin maliyetlerini yarı yarıya düşürüyor. Bu tasarımlı bataryalar sayesinde firma 2030 yılına kadar pil üretimini 100 kat artırmayı hedefliyor.

Marka CEO’su Elon Musk çarşamba günü yaptığı açıklamada Fremont ve Şangay’daki üretim tesislerinin bu pilleri üretmek için 2 yıllık bir benimseme sürecine ihtiyacı olacağını belirtti. Musk, “Fremont ve Sangay 2 yıllık bir değişim süreci sonucunda yeni teknolojiye kavuşacak” dedi.

Tesla, 3. çeyrekte 139 bin 300 adet araç teslimatı yaptıklarını da belirtti. Şangay’daki fabrikanın da bu teslimatlarda rolü yüksek. Firmanın bir diğer tesisi ise Berlin yakınlarında kuruluyor ve 2021 yılının ortasında aktif olmuş olacak.