Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tesla Çin’de üretime tekrar başladı!

Corona virüsü salgını sebebiyle dünya genelinde yaşanan sıkıntı, Çin'de ocak ayında başlamış ve Tesla'nın Şangay'da bulunan fabrikasında üretimini durdurmasına sebep olmuştu. Fabrika Çin hükümetinin desteğiyle birlikte tekrar açıldı ve üretime başladı!

10:59 -
Haberler Otomotiv
Tesla Çin’de üretime tekrar başladı!

Bloomberg’in haberine göre Çin hükümeti Amerikalı otomobil üreticisi Tesla’ya Şangay’daki fabrikasını açması için yardım etti. Marka, devlet tarafından tesisin tekrar açılması için gerekli olan 10 bin adet maske, dezenfektan ürünleri ve termometre gibi eşyalara erişebildi. Tesla bunu Çin hükümetinin desteğiyle rakiplerinin fabrikaları Corona virüsü sebebiyle kapalıyken gerçekleştirdi.

Tesla’ya olan bu destek salgınla ilişkisi olan çalışanların konaklamasını da kapsıyordu. Markanın Şangay’daki tesisi ABD dışına yapılmış olan ilk yatırım olarak dikkat çekiyor. Çin’de böyle bir Tesla fabrikasının olmasının sebebi ise Çin’in en büyün elektrikli otomobil pazarı konumunda olması. Bu ABD dışı yatırımın Amerika’nın Çin ile ticaret anlaşmasını bozmasına ve “Trade War” durumunu başlatmasına bile sebep oluyor diyenler var…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more