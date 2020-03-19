Tesla Çin’de üretime tekrar başladı!

Bloomberg’in haberine göre Çin hükümeti Amerikalı otomobil üreticisi Tesla’ya Şangay’daki fabrikasını açması için yardım etti. Marka, devlet tarafından tesisin tekrar açılması için gerekli olan 10 bin adet maske, dezenfektan ürünleri ve termometre gibi eşyalara erişebildi. Tesla bunu Çin hükümetinin desteğiyle rakiplerinin fabrikaları Corona virüsü sebebiyle kapalıyken gerçekleştirdi.

Tesla’ya olan bu destek salgınla ilişkisi olan çalışanların konaklamasını da kapsıyordu. Markanın Şangay’daki tesisi ABD dışına yapılmış olan ilk yatırım olarak dikkat çekiyor. Çin’de böyle bir Tesla fabrikasının olmasının sebebi ise Çin’in en büyün elektrikli otomobil pazarı konumunda olması. Bu ABD dışı yatırımın Amerika’nın Çin ile ticaret anlaşmasını bozmasına ve “Trade War” durumunu başlatmasına bile sebep oluyor diyenler var…