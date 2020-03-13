Tesla Cybertruck için yeni bir fabrika kuracak!

Tesla’nın yer arayışı içinde olduğu fabrikası Cybertruck ve markanın yeni crossover modeli olan Model Y üretimini gerçekleştirecek. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hangi eyalette bu üretim için yer aradıklarını belirtmedi.

Kasım ayında tanıtılan markanın ilk pikap modeli Cybertruck, Amerika’da büyük bir pikap pazarı olduğu düşünüldüğünde ciddi ve büyük rakipleriyle mücadele edecek. Musk, kurulması hedeflenen yeni fabrikayla birlikte üretim adedini artıracak. Cybertruck’ın 2021 yılında yollarda olması planlanıyor.

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