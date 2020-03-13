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Tesla Cybertruck için yeni bir fabrika kuracak!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Cybertruck adında lanse ettiği pikap modeli için Amerika'da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Markanın CEO'su Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Cybertruck Gigafactory için Amerika'da bir yer arıyoruz." dedi.

Sozcu.com.tr
08:41 -
Haberler Otomotiv
Tesla Cybertruck için yeni bir fabrika kuracak!

Tesla’nın yer arayışı içinde olduğu fabrikası Cybertruck ve markanın yeni crossover modeli olan Model Y üretimini gerçekleştirecek. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hangi eyalette bu üretim için yer aradıklarını belirtmedi.

Kasım ayında tanıtılan markanın ilk pikap modeli Cybertruck, Amerika’da büyük bir pikap pazarı olduğu düşünüldüğünde ciddi ve büyük rakipleriyle mücadele edecek. Musk, kurulması hedeflenen yeni fabrikayla birlikte üretim adedini artıracak. Cybertruck’ın 2021 yılında yollarda olması planlanıyor.

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