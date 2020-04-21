Tesla Cybertruck yüzebilecek mi?

Electrek’in haberine göre Elon Musk’ın da heyecanla üretilmesini beklediği Cybertruck yani Tesla’nın pikap modeli yüzebilecek. Bundan yıllar önce Electrek yaptığı bir paylaşımda markanın Model S otomobilinin su ile dolu bir tünelde de gidebileceğini merak etmiş, Musk da bunu paylaştığı bir tweet ile anlatmıştı.

Musk, “Kesinlikle bunu denemenizi önermiyoruz ama Model S iyi bir biçimde yüzebilir ve iyi bir tekne olabilir. Özellikle tekerlek dönüşüyle rahatça ilerleyebilir” anlamına gelen bir paylaşımda bulundu.

Musk, otomobilin sahip olduğu büyük ve hem hava hem de su geçirmez biçimde tasarlanan bataryası aracı su da kaldırabilir diye anlattı. Tabiî ki bu durumu önermeyen CEO, elektrik motorlu araçların içten yanmalı motorlu araçlara göre su geçirmezlik konusunda daha sağlam olduğunu savundu.

Bu konunun uzaması üzerine Cybertruck hakkında da sosyal medyadan gelen yüzebilir mi sorusuna Musk, “Evet, bir süre yüzecek.” şeklinde cevap verdi.