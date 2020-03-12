Tesla hedefine ulaşabilecek mi?

Aralık 2019 itibariyle yüzde 70’i Çin’de üretilen parçalarla oluşturulan, Şangay fabrikasında üretilen Tesla modelleri diğer ülkelere gönderilmeye başlanmıştı. Hükümetin elinde olan belgelere göre Çin’deki fabrikanın üretim kapasitesi 150 bin adetten 260 bin adede çıkacak. Tesla bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Tesla bu yılın sonuna kadar Çin’deki üretimin tamamını yerelleştirmek istediğini belirtmişti. Buna ek olarak bazı parçaların üretiminin artması ve yeni üretim bantlarının tesise eklenmesi Şangay fabrikasındaki sistemi hızlandıracak. Yeni üretim bandı batarya üretimini içermeyecek, bataryalar dış kaynak kullanımı ile temin edilecek.

Tesla Model Y ile birlikte Model 3 üretimini 250 bin adede çıkarmadan önce, Model 3’ten senede 150 bin adet üretebilmeyi hedefliyor. Tesla, eğer bu üretim başarısına ulaşırsa 2020 yılı sonunda tüm dünyada 500 bin adet otomobil teslimatı hedefine de ulaşmış olacak.