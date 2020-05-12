Tesla karantinaya meydan okuyor!

Amerika’nın belirli bölgelerinde normal hayata dönüş süreci yavaş yavaş başladı. Elon Musk hafta sonu, markasının fabrikasının bulunduğu Kaliforniya’yı üretimin devam etmemesi üzerine terk etmekle tehdit etti.

Firmadan Kaliforniya Valisi’nden gönderilen bir e-postada üreticilerin faaliyetlerine devam etmesine yönelik bir çağrıda bulundu. Böylece pazar günü Tesla çalışanları öfkeli bir biçimde çalışmaya başladı. Reuters’ın ulaştığı e-postada ise, “İşe geri dönmenizden dolayı çok mutluyuz, bütün hazırlıklarımızı sizin güvenliğiniz için detaylandırdık. İzin sona erdi ve işimize dönüyoruz.” durumu belirtilmiş.

Musk ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üretimin pazartesi günü tekrar başladığını belirterek çalışanlarının üretim bandındaki yerlerini aldığını açıkladı. Musk bu davranışının kanun dışı olması durumunda karşılaşılacak sonuçla alakalı, “Eğer tutuklanacak biri varsa o ben olmak istiyorum” anlamına gelen bir paylaşımda bulundu.

Fremont fabrikasının bulunduğu Alameda ilçesindeki sağlık yetkilileri, Tesla’nın karantina sırasında izin verilen operasyon miktarının ötesinde çalıştığını ve şirket tarafından ilçe onayı bulunmadan çalışmaya başlayamayacaklarını gerekli mevkilere bildirdiklerini açıkladı. Bu durumla alakalı farklı bir gelişmede ABD Hazine Bakanı açıklamasıyla gerçekleşti. Steven Mnuchin, “Kaliforniya’nın şirketi kendi sınırlarında tutması için tek olan ABD fabrikasını yeniden çalıştırmasına yardımcı olmak gerekir.” dedi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise birkaç gün önce Musk ile görüştüğünü ve devletin üretim tesislerinin yeniden ve kademeli olarak çalışmaya başlamasına izin vermesinin endişelerini hafiflettiğini belirtmişti. Tesla yaşanılan bu gelişmelere rağmen üretime tekrar başladı!